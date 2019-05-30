Yapay zeka sayesinde yazılı bir sınavda hile yapmak tarih olacak

TM Dijital Haber Merkezi

University of Copenhagen araştırmacıları, büyük verileri yapay zekâ ile birleştirerek oluşturduğu algoritma sayesinde neredeyse yüzde 90 doğrulukla, bir öğrencinin kendi başına bir ödev yazıp yazmadığını tahmin edebildiklerini açıkladı.

Bazı çalışmalar, ödevlerde aldatmanın lise öğrencileri arasında giderek yaygınlaştığını göstermiştir. Kopenhag Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Bölümü'nde, yapay zekâ ve yazma analizi yoluyla ödevlerdeki aldatmacayı tespit etme çalışmaları birkaç yıldır devam etmektedir. Bilim adamları 130 bin yazılı ödevin analizine dayanarak sistemin neredeyse yüzde 90 doğrulukla, bir öğrencinin kendi başına bir ödev yazıp yazmadığını veya bir gölge yazar tarafından oluşturulup oluşturulmadığını tespit edebilirler.

Bilgisayar Bilimleri bölümü doktora öğrencisi Stephan Lorenzen, "Programımız, yakın zamanda gönderilen bir öğrenci yazısını daha önce gönderdiği çalışma ile karşılaştırarak yazım tarzlarındaki tutarsızlıkları tespit eder. Diğer değişkenler arasında, program şunlara bakar; kelime uzunluğu, cümle yapısı ve kelimelerin nasıl kullanıldığı. Örneğin, 'örneğin' kelimesini daha önceki yazılarında kullanıp kullanmadığını takip eder." dedi.

Şimdilik, hala bir araştırma projesi olan Ghostwriter programı, makine öğrenimi ve sinir ağları üzerine kurgulandı. Danimarkalı liselere Lectio sağlayan şirket MaCom, 10 bin lise öğrencisinden Bilgisayar Bilimleri Bölümü'ndeki Ghostwriter proje araştırmacılarına sunulan 130 bin yazılı ödevden oluşan bir veri seti hazırladı.

TUZAĞI KURMADAN ÖNCE ETİK BİR TARTIŞMA

Stephan Lorenzen, programın çok uzak olmayan bir gelecekte liselere girmesinin çok gerçekçi olmadığını düşünüyor.

Lorenzen, "Liselerin bir noktada onu kullanmaya başlamasını beklemenin gerçekçi olduğunu düşünüyorum. Ancak bunu yapmadan önce, teknolojinin nasıl uygulanması gerektiği konusunda etik bir tartışma yapılması gerekiyor. Program tarafından sunulan herhangi bir sonuç asla kendi başına, geçerli olmamalıdır; ancak aldatma şüphesini desteklemeye ve kanıtlamaya hizmet etmelidir." ifadesini kullanıyor.

BAŞKA ALANLARDA DA KULLANILABİLİR

Ghostwriter'ın teknolojik temeli toplumun başka bir yerinde de uygulanabilir. Örneğin, program sahte belge analizini, adli belge inceleme görevlileri ve diğerleri tarafından yürütülen bir görevi tamamlamak için polis çalışmalarında kullanılabilir.

NASIL ÇALIŞIR?

Ghostwriter programı, iki metnin yazma stilini ayırt etmek için Siyam sinir ağları olarak bilinen yapay sinir ağlarını kullanır. Ağ, daha sonra karşılaştırılan yazma stilleri temsillerinden öğrenmek için büyük miktarda veri üzerinde eğitilmiştir.

Bir öğrenci bir ödev verdiğinde, ağ onu önceki ödevleriyle karşılaştırır. Her önceki atama için, ağ yeni atamaya karşı stil benzerliği yazmak için bir yüzde puanı sağlar.

Sonunda, bu puanların ağırlıklı ortalaması, teslimat süresi gibi diğer faktörleri de dikkate alan bir hesaplama kullanılarak hesaplanır. Bu final puanı yüzde olarak verilmiştir ve yeni ödev ile öğrencinin yazı stili arasındaki benzerliği gösterir.

Sonucun arkasındaki araştırma grubu, Danimarka Büyük Veri Analitiği Odaklı Yenilik Merkezi (DIKU-DABAI) olmuştur.