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Yapay zeka ölüm zamanını tutturdu

Yapay zeka ölüm zamanını tutturdu

Teknolojinin geldiği son nokta ‘yok artık’ dedirtti. Bilim insanlarının geliştirdiği yapay zeka, EKG’leri inceleyerek bu sene içinde ölecek insanları tahmin etti.

Yapay zeka, olabildiğince hızlı bir şekilde bütün dünyada gelişmeye devam ediyor. ABD’de yapılan yeni bir yapay zeka çalışması ise tıp dünyasında ciddi bir tartışmaya sebep olacak gibi görünüyor. Geisiger bölgesel sağlık grubunun geliştirdiği makine öğrenme algoritması, kardiyologların bu zamana kadarki tahminlerinden daha iyi bir tahmin tablosu çıkardı. Algoritma, geleneksel yöntemin %65 ile 80 arasındaki başarısına karşılık %85 oranında bir doğruluk payı ortaya koydu. Makine öğrenme algoritmasının sonuçları arasından en şaşırtıcı olanlarından biri, kardiyologların EKG sonuçlarına göre sağlıklı olduklarına inandıkları insanların ölüm riskini bile doğru bir şekilde hesaplamış olması. Algoritmanın geliştirilmesinde 400 bin gerçek doktorun izlenimleri kaydedildi.

ETİK TARTIŞMASI BAŞLADI 

Araştırmayla ilgili ilk kusur, bilim insanlarının bir yıllık geçmiş verilerin kullanması. Kapalı bir veriyi değerlendirmekle, hastayı tedavi etme yönteminin değiştirilmesine neden olacak, araştırılmamış bir mekanizma kullanmak arasında önemli bir fark bulunuyor. En azından birincisi tıp etiği açısından kesin olarak etik, ancak ikincisi büyük bir tartışma konusu.


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