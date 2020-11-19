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19 Kasım 2020 Perşembe 23:26 | Son Güncelleme:

Yapay zeka destekli İHA sürüsü geliyor

Yapay zeka destekli İHA sürüsü geliyor

MilSOFT, sabit ve döner kanatlı İHA'larla kullanılabilen ‘Sürü İHA' yazılımı geliştirdi.

Güvenlik güçlerinin mevcut istihbarat sistemleri yeteneklerine keşif, tespit, tanıma, arama ve kurtarma, araç takip, röle oluşturma gibi ilave kabiliyetler ekleyerek güç katacak ‘Sürü İHA’lar, silahlı olarak da görev yapabilecek. Sürü İHA çözümü, 6 ay içinde keşif ve gözetleme, 1 yıl içinde de hedef tespit ve imha görevlerini yerine getirebilir hale gelecek. MilSOFT’un Türk Silahlı Kuvvetleri’ne sunduğu teknolojilerle helikopterden komut verildiğinde kendisine eşlik eden İHA sürüsü önden taarruz gerçekleştirip operasyonel destek verebilecek. İnsan gözünden kaçabilecek unsurlar yapay zekanın da desteğiyle tespit edilecek, araçların silahlandırılmasıyla da çoklu taarruz yeteneği kazanılacak. 

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