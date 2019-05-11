Yapay zeka ayrımcılığına son

Çağın en büyük teknolojik icatlarından biri olan yapay zekâ, getirdiği yeniliklerle beraber yarattığı sorunlarla da gündemde. Temelini derin öğrenme (deep learning) adı verilen bir sistemden alan yapay zekâ ürünler, internette bulunan mevcut verilerden öğrenerek kendi davranışlarını geliştiriyor. CNET’te yer alan habere göre, Google Üst Yöneticisi (CEO) Sundar Pichai, yapay zekâyı besleyen verilerde bulunan ayrımcı ön yargıları engellemek için harekete geçtiklerini bildirdi. 7 Mayıs’ta başlayan ve dün sona eren “Google I/O 2019” konferansında konuşan Pichai, TCAV sistemiyle makine öğrenmesinin çalışma yöntemlerini analiz ettiklerini ve yapay zekânın karar verme sistemlerindeki açıklarını düzeltmeye çalıştıklarını belirtti. Pichai, “TCAV, eğer bir yapay zekâ beslendiği verilerden dolayı doktor olmak için erkek olmak gerektiği gibi bir ön yargıya sahipse bu hatayı açığa çıkarabiliyor” dedi.

SKANDALA İMZA ATMIŞTI

Mevcut verilerde bulunan önyargı ve ayrımcılık gibi istenmeyen özellikleri de öğrenen yapay zeka ürünler, geçmişte pek çok skandala da imza atmıştı. 2016 yılında Microsoft tarafından geliştirilen ve Twitter’de kullanıcılarla etkileşim halinde olması hedeflenen yapay zekâ hesap ‘Tay’ çok kısa bir süre içinde gerçek kullanıcıların tweetlerinden beslenerek ırkçı ve islamofobik tweetler atmaya başlamış ve bu sebeple Microsoft, Tay’ın tweetlerine müdahale etmek zorunda kalmıştı.

Akciğer kanserini erken teşhis edebilecek

Cnet.com’un aktardığına göre, Google’dan üretim müdürü Dr Lily Peng, şirketin yıllık teknoloji konferansında yaptığı konuşmada, özellikle akciğer kanserinin erken teşhisinde bu yapay zeka erken tanı sisteminin kullanılabileceğini söyledi. Bunun bir derin öğrenme modeli olduğunu belirten Peng, bu sistemin her altı radyologdan beşinin fark edemeyeceği akciğerdeki doku bozukluklarını erkenden tespit edebildiğini ifade etti.