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  3. Yan aynaları çok konuşulmuştu: Yerli otomobilden yeni fotoğraf

Yan aynaları çok konuşulmuştu: Yerli otomobilden yeni fotoğraf

Yan aynaları çok konuşulmuştu: Yerli otomobilden yeni fotoğraf

Türkiye’nin otomobili cuma günü Gebze’de Başkan Erdoğan’ın kullanımıyla gün yüzüne çıkacak. Tanıtım öncesi geri sayıma dün farların keskin görüntüsünü yayımlayarak başlayan TOGG, bugün aracın aynalarının yerli yerinde olduğu bir görüntü yayımladı.

TM Dijital Haber Merkezi

Türkiye'nin otomobili için geri sayım devam ediyor. Dün farlarını yakarak tanıtımına başlanan aracın bugün ayna detayını içeren görüntüsü yayımlandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın katılacağı bir etkinlikle 27 Aralık Cuma günü tanıtılacak otomobilin her gün yeni bir özelliğinin kamuoyuna sunulması planlanıyor.

İşte, TOGG'nin resmî Twitter hesabından paylaşılan o kare:


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