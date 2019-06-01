Yalnızlık ve sosyal tecrit, günde 15 sigara içmek kadar sağlığa zarar verebilir

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Ulusal Biyoteknoloji Bilgi Merkezi'nde (NCBI) yayımlanan bir araştırma sonucunda yalnızlığın ve sosyal tecridin, günde 15 sigara içmek kadar sağlığa zarar verebildiği belirlendi.

Bilim insanları yalnızlığın ölümcül olmasının birkaç nedeni şu şekilde sıraladı; bağışıklık sisteminizi düşürerek hastalık riskinizi artırır. Bununla birlikte kalp hastalığına ve diğer kronik sağlık koşullarına katkıda bulunabilecek vücuttaki iltihabı da arttırır.

Araştırmada ayrıca, "Yalnızsanız, stres sizi daha fazla etkileyecektir. Mali sıkıntı, sağlık sorunları ve gündelik engeller, sosyal ve duygusal desteği olmayan bireyler için daha büyük bir duygusal zulme neden olabilir." denildi.

ÇOK DEĞİL KALİTELİ SOSYALLİK ÖNMELİ

Birçok insanın yüzlerce sosyal medya bağlantısına sahip olduğu bir dünyada, bu bağlantıların yalnızlık için bir tedavi olmadığı açıktır. Uzmanlar önemli olanın bu bağlantıların miktarının değil, kalitesinin olduğunu belirtiyor.

YALNIZLIK KALP HASTALIĞI KADAR TEHLİKELİ

Uzmanlara göre yalnızlık kilo, kan basıncı ve kalp hastalığı kadar tehlikeli bir durum. Araştırmada psikolog, sosyolog, doktor ve yaşlı bakım uzmanlarından oluşan bir ekip yaşları 57 ile 85 arasında değişen 3 bin kadın ve erkek üzerinde araştırma yapıldı. Araştırma ekibine göre sağlıklı olup olmadığına karar vermek için bütüncül bakmak gerekiyor. Yine aynı ekip, obezitenin erken ölüme sanıldığı kadar etkisi olmadığını söylüyor.

EVLENMEK, ÇOCUK YAPMAK, ARKADAŞLARLA GÖRÜŞMEK OLUMLU ETKİ YAPIYOR

Birçok başka araştırmayı da gözden geçirip raporlayan uzmanlara göre yalnızlık günde 15 sigara içmek kadar zararlı bir durum. Bu yüzden sosyal olmak, arkadaşlarla bağları koparmamak, akrabalarla görüşmek, evlenmek ve çocuk sahibi olmak faydalı görülüyor. Bu yönüyle araştırma annelerimizi ve evlenme öğütlerini bir bakıma haklı çıkarıyor gibi.