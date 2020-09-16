Yakın zamanda göreve hazır! Sürü İHA'larda ilk aşama tamam

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının (SSB) Sürü İHA yarışmasında ilk aşama tamamlandı.

AA'nın yer alan haberde Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Türk savunma sanayisinin son yıllarda İHA'lara yönelik çok önemli başarılara imza attığını vurguladı.

Güvenlik güçlerinin kullandığı milli ve yerli İHA’ların dünyada kendi sınıfının önde gelen sistemleri arasına girdiğine işaret eden Demir şunları ifade etti:

"Taktik sınıftaki İHA'larımız sürü olarak görev yapma noktasında önemli görevler icra ederken mikro ölçekli firmalar ve KOBİ'lerimizin bu alanda kabiliyet kazanması ve sürü İHA teknolojisinde ekosistemin güçlendirilebilmesi amacıyla Sürü İHA Teknoloji Geliştirme ve Gösterim Projesi'ni başlattık. Sürü İHA Teknoloji Geliştirme ve Gösterim Projesi'yle mikro ölçekteki firmalar ve KOBİ’ler tarafından insansız platformların sürü konseptinde kullanımına yönelik algoritma ve yazılımların geliştirilmesini hedefliyoruz."

"İHA'LARLA ÜLKEMİZ SAVUNMASINA ÖNEMLİ KATKI SAĞLAYACAKLAR"

Proje kapsamında dört fazdan oluşan bir yarışma düzenlediklerini belirten Demir, "Birinci fazın ilk aşamasını Kalecik İHA Test Merkezi'nde gerçekleştirdik. Firmalarımızın heyecanı ve azmini gördükçe, bizim de umudumuz ve inancımız artıyor. Bu yarışmaya katılan firmalarımız inanıyorum" dedi.