Xiaomi Mi Compact Bluetooth Speaker 2 satışa çıktı

Xiaomi’nin beğenilen uygun fiyatlı mini kablosuz hoparlörü yenilendi. Yine fiyat avantajını koruyan Xiaomi Mi Compact Bluetooth Speaker 2 adlı kablosuz hoparlör Hindistan’da satışa başladı.

Xiaomi Mi Compact Bluetooth Speaker 2 özellikleri ve fiyatı

50 x 32mm ölçülere sahip olan hoparlör 54gr ağırlığında. İlk modelin kompakt tasarımını koruyan ürün bu kez parametrik bir örgü kaplama kullanarak estetik görünümü biraz daha geliştirmiş.

Üründe güçlü neodim sürücüler kullanılmış ve böylece ses kalitesi arttırılmış. Entegre mikrofon ile eller serbest görüşme yapmak mümkün. Yan kısmında LED bildirim ışığı yer alırken alt taraftaki güç tuşu ayrıca bağlantı ve çağrı kabul fonksiyonlarını da yerine getirebiliyor. Bluetooth 4.2 ile bağlantı kuran hoparlör 200Hz-18000Hz frekans aralığına sahip. İmpedans değeri ise 4 Ohm. Bluetooth üzerinden müzik aktarımı için A2DP, AVRCP ve SPP standartlarına destek sunuluyor. Mi Compact Bluetooth Speaker 2 içerisinde 480mAh kapasiteli bir batarya yer alıyor ve yüzde 80 ses seviyesinde 6 saate kadar kullanım süresi sunabiliyor. Ürün 11$ gibi uygun bir fiyat etiketi ile satışta.

(donanımhaber)