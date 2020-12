World of Warcraft'ın en yeni genişleme paketi: Shadowlands

World of Warcraft: Shadowlands acaba bu sorumlulukları yerine getirebiliyor mu? Bu sorunun cevabı yazımızda...

Hikaye

World of Warcraft: Shadowlands, Battle for Azeroth ek paketinin hikayesinin sonunda gerçekleşen olayları hatırlatarak başlıyor. Bolvar’a meydan okuyan Sylvanas, beklenmedik bir şekilde miğferi parçalıyor. Bunun sonucu olarak dünya ile öteki diyar arasındaki bağlantı tamamen parçalara ayrılıyor. Stormwind kralı Anduin ve birçok büyük lider yaratıklar tarafından kaçırılıyor. Azeroth’un Şampiyonu olan biz, Bolvar tarafından çağırılarak kaçırılan müttefiklerini kurtarmak için Shadowlands’e giriş yapıyoruz. Shadowlands'ın hikayesi basit ve anlaşılır.

16 yıldan fazla süredir geliştirilen ve detaylandırılan Warcraft hikayesi, Shadowlands’da da iyi işler çıkarmış. Hikayenin giriş kısmı sürükleyici başlayarak sonrası için merak uyandırıyor. Devamında yer yer sinematiklerle desteklenmiş hikaye, ihanetler, sürprizler ve bu kadar da olmaz dedirten olaylar yaşanıyor. Hikaye konusunda kendini kanıtlamış olan World of Warcraft, Shadowlands ek paketinde de oyuncuyu hikaye konusunda tatmin ediyor.

Shadowlands Neler Sunuyor?

Shadowlands, World of Warcraft’ın sekizinci ek paketi. Oyunda yeni eklenen öbür dünyadaki her bölge özenle inşa edilmiş görünüyor. Tüm bölgeler yukarıdan görmek çok etkileyici ve World of Warcraft'ın çekirdeğinin 18 yaşından büyük olduğu düşünüldüğünde gerçekten inanılmaz görünüyorlar. Her bölgenin resmen kişiliği mevcut. Bu yüzden her bölgede oyuncu farklı bir hisse kapılıyor. Shadowlands ile WoW(World of Warcraft)’un temelinde bulunan dünya maceraları, zindanlar, savaş masaları ve diğer oyunsonu ilerleme özelliklerinin hepsi ışıltılı bir şekilde parlıyor. World of Warcraft: Shadowlands hayranlarına 1 yeni dünya, bu dünya içerisinde 4 farklı Covenant(Bölge) ile 4 farklı hikaye ve Maw, yeni level sistemi, yeni zindanlar, roguelike tarzındaki Torghast ve birçok yenilik sunuyor.

Maldaraxxus bölgesi, her ne kadar kötü adamların bölgesi olarak hissettirse de aslında bu bölge tamamen güç üzerine odaklanmış durumda. Bu bölge de tek önemli şey mutlak galibiyet. Bastion bölgesi daha çok tanrısal ve görkemli görünen bir bölge. Burada bulunan ruhlar hayatları boyunca iyi şeyler yapmış, erdemli ve temiz ruhlardan oluşuyor. Revendreth bölgesi vampirleri andıran Venthyr isimli halkın yaşadığı bir bölge. Burada bulunan ruhlar gurur ve açgözlülük gibi günahların kefaretlerini ödemek için bulunan ruhlar. Bu ruhlar eğer kefaretlerini ödeyebilirlerse kurtulabilecekler. Bu bölge hikayenin son kısmında gelinecek bölge olacak. Shadowlands’ın son bölgesi ise Ardenweald bölgesi. Bu bölge Covenant’ın da ana bölgesi durumunda. Doğa ile alakalı olan bölgede doğayı koruyan ve doğaya iyi davranan ruhlar bulunuyor.

Ayrıca Shadowlands’de oyun sonu bölgesi olan The Maw bölgeside bulunuyor. The Maw, Shadowlands’de Torghast, Tower of the Damned‘i barındıran ve The Jailer‘ın güç merkezi olarak hizmet veriyor. Diğer bölgelerin aksine The Maw’da hiç bir Covenant ya da dost bölge bulunmuyor. Oyuncular seviye atlama süreci boyunca periyodik olarak bu bölgeyi ziyaret ediyor. Fakat bu bölge hiç de dost canlısı olmayan bir bölge olup, oyunun cehennemi olduğunu da söyleyebiliriz.

World of Warcraft: Shadowlands’da artık oyuncular önceki ek pakete göre çok daha özgür. Özellikle Battle for Azeroth ek paketinin oyuncuya sürekli geride kalma hissini yaşatması çok eleştirilen bir konu olmuştu. Shadowlands bu durumdan komple sıyrılarak daha oynanabilir bir level sistemi ile geliyor. Blizzard yapılan eleştirileri duymuş olmalı ki Shadowlands’i resmen oyuncu odaklı bir oyun haline getirmiş görünüyor. Biraz detaylandıracak olursak:

WoW ilk oyun Vanilla’dan Warlords of Draenor’a kadar level sistemi çizgisel ile özgür rota arasında bırakılmıştı. Yani oyuncuların başlangıç noktaları aynı olsa da seviye yükseltmek istenilen bölgeler arasında kısmen seçim yapılabiliyordu. Bu durum oyuncuları özgür bıraksa da hikaye anlatımı konusunda sıkıntılar yaşatabiliyordu. Blizzard bu durumu görmüş olmalı ki Warlords of Draenor ile oyuna çizgisel bir seviye atlama sistemi getirdi. Bu da her oluşturulan karakter için aynı şeyleri tekrar tekrar yapmak demekti. Warlords of Draenor’da hikaye anlatımı iyi olsa da oyuncular için çokta iyi karşılanmadı. Oyuna ek paketler geldikçe bu sistemde bir çok değişiklik yaşandı. Hatta başlangıç görevleri seçilen ırka ve sınıfa göre ayrılmaya başlamıştı. Shadowlands’ta sınıfa ya da ırka bakılmaksınız tüm oyuncular The Maw’da tutsak olarak başlıyor. Çizgisel bir hikaye anlatımıyla ek paketin başlangıç bölümü bitiriliyor. Tabiki bu durum başlangıçta sonra değişiyor. Shadowlands’ta maksimum seviyeye ulaştıktan sonra 4 bölge arasından bir seçim yapmak isteniliyor. Yapılan seçime göre oyuncu kendini resmen seçtiği bölgeye adamış oluyor. Bu sayede bölgeye özgü hikayeleri oynarken yine o bölgeye özgü kıyafetler ve binekler gibi birçok nesneye sahip oluyor. Blizzard oyunun bu kısmı için “Seçimleriniz önemli olacak” cümlesini kullanmıştı. Oyun hikayesini bölge seçimine kadar oynanıp bitirdikten sonra yeni bir karakterle sıfırdan başlasanız bile hikayeyi tekrar tekrar izlememiş olacaksınız. Ayrıca oyunun maksimum karakter seviyesi artık 60 oldu. Eski oyuncuların 120 seviye olan karakterleri de oyuna 50.seviye olarak başlıyor. Shadowlands hikayesini oynayarak ve görevler yaparak karakterler maksimum 60.seviyeye erişebiliyor. Böylelikle üç basamaklı sayılara erişmiş olan karakter seviyelerine Blizzard dur demiş oluyor.

Sonuç

Bütün bunların dışında World of Warcraft: Shadowlands’e eklenen o kadar çok yenilik ve özellik var ki burada sayfalar dolusu yazsak yetmeyecektir. Ayrıca bazı heyecan verici birçok özelliği oyuncuların kendilerini keşfetmesi daha iyi olacaktır. Oyun içerisinde hayranları bekleyen o kadar çok sürpriz niteliğinde detay var ki bunları anlatıp heyecanı kaçırmak istemeyiz. 16 senedir MMORPG oyunlarının zirvesinde olan World of Warcraft, oyuncuları içine çeken dünyasıyla kendi sınıfında efsane olmaya devam ediyor. World of Warcraft’ın fiyat politikası gereği bazı oyuncuların oyundan uzaklaşması üzücü olsa da umarım yakın zamanda ülkemiz için fiyat politikasında yerelleştirmeye giderek bu harika dünyaya daha çok oyuncunun erişmesini sağlar. Özellikle Blizzard’ın Battle for Azeroth ek paketinde oyuncular için eziyet olan sistemleri kaldırmış olması mutluluk verici. Tekrar oynanabilirliği çok yüksek olan Shadowlands ek paketi, World of Warcraft evrenine ilk kez başlamak ve geri dönmek için çok iyi bir fırsat.