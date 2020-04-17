WhatsApp'tan Zooma'a çelme! Görüntülü konuşma sayısı artırılıyor

Milyonlarca insanın evine kapandığı ve online olarak çalışıp, eğitim gördüğü bu dönemde görüntülü konuşma uygulamaları büyük rağbet görüyor. Geçtiğimiz günlerde Zoom isimli uygulama kısa sürede binlerce kişi tarafından kullanılmaya başlamıştı. WhatsApp ise bu duruma son verecek bir uygulamaya imza attı. Aktif olarak 1,5 milyardan fazla kullanıcısı bulunan WhatsApp, grup görüşmelerindeki katılımcı sınırını genişletmek için kollarını sıvadı.



GRUP ÇAĞRILARINDAKİ 4 KİŞİLİK KATILIMCI SINIRI GENİŞLETİLİYOR

WhatsApp'ın son beta sürümlerinde ortaya çıkan detaylara göre; sesli veya görüntülü grup görüşmelerindeki katılımcı sınırı genişletilecek. Halihazırda (siz dahil) 4 kişiye kadar olan katılımcı sınırı, yakın zamanda uygulamaya gelecek bir güncellemeyle genişleyecek.

Yeni sınırın kaç olacağı bilinmezken, WhatsApp ile ilgili isabetli analizleriyle tanınan WABetaInfo isimli haber sitesi, bu sınırın 5'ten daha büyük bir çift sayı(6, 8, 10, 12?) olacağını tahmin ediyor.

Bakalım WhatsApp'ın bu hamlesi, güvenlik açıkları sebebiyle tartışma konusu olan Zoom'un tahtını sallayabilecek mi?