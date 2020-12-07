WhatsApp'tan "güncelleme" kararı: Yeni yılda devreye girecek...

Özellikle pandemi döneminde uzaktan çalışmaya adapte olabilmek adına platforma pek çok yeni özellik getiren WhatsApp bir kez daha gündemde. Fakat bu kez alınan karar, uygulamanın güncellemeleriyle ilgili...

NTV'de yer alan habere göre, Facebook'un bünyesinde bulunan WhatsApp, gelecek yıl sunacağı tüm güncellemeleri, kullanıcılara uygulama üzerinden duyurma kararı aldı.

WABetaInfo’nun ulaştığı bilgiye göre, platform uygulama içi bildirimler ile kullanıcılarını yenilikler hakkında bilgilendirecek.

Söz konusu karar 2021 yılı itibari ile uygulamaya konulacak.

Kullanıcılar, yapılan yeni düzenlemenin kullanışlı olup olmadığını yeni yıl itibarıyla test etmiş olacaklar.