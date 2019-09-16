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WhatsApp'ta önemli değişiklik

WhatsApp'ta önemli değişiklik

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcıların dosya paylaşmasının önündeki sınırı 100 MB'ye yükselttiğini duyurdu.

Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma uygulaması bir kez daha platforma gelen güncelleme ile gündemde. 

Dijital dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması olna WhatsApp 16 MB olan dosya gönderme kotasını 100 MB'ye yükselttiğini duyurdu. 

WhatsApp resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Bir email göndermeniz lazım ama ekteki dosya çok mu büyük? Onun yerine 100 MB’a kadar olan dosyaları gönderebileceğiniz WhatsApp’ı kullanın” ifadelerine yer verdi.

WhatsApp'ın bu adımına Telegram'dan ilginç bir cevap geldi. Telegram rakibine göndermede bulunan şu mesajı Twitter hesabından paylaştı: 

"Bir dosya göndermeniz lazım ama ekteki dosya diğer mesajlaşma uygulamaları için çok mu büyük? Onun yerine 1,5 GB’a kadar olan dosyaları gönderebileceğiniz Telegram’ı deneyin” 

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