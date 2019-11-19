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  3. WhatsApp'ta güvenlik açığı: Tek videoyla mesajlarınız okunabilir

WhatsApp'ta güvenlik açığı: Tek videoyla mesajlarınız okunabilir

WhatsApp'ta güvenlik açığı: Tek videoyla mesajlarınız okunabilir

WhatsApp’ın CVE-2019-11931 isimli yeni güvenlik açığında, kullanıcıların mesajları hacker’ların gönderdiği videonun açılmasıyla tetikleniyor. Özel olarak hazırlanan MP4 formatındaki video WhatsApp üzerinden cihazlara gönderiliyor.

Güvenlik araştırmacıları, uygulamadaki açığın iOS ve Android üzerinde de tetiklenebileceğini ve hedef cihazdaki WhatsApp uygulamasını çökertebileceğini ifade etti. Açık aynı zamanda hacker’ların uzaktan komut çalıştırmasına da olanak tanıyor.

Güvenlik açığı sadece mobil platformları değil, Windows için WhatsApp uygulamasını da etkiliyor. WhatsApp’ın kurumsal kullanıcılar için sunduğu WhatsApp Business da bu açığın etkisi altında. 

Facebook, güvenlik açığının etkilediği tüm platformlar için güncelleme yayımladı. 


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