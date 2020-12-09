WhatsApp'ta alışveriş dönemi başlıyor! Yeni özellik herkesi şaşırttı...

WhatsApp "sepetler" özelliği 8 Aralık itibarıyla tüm dünyada kullanıma sunuldu. Bu yeni özellik sayesinde kullanıcılar WhatsApp üzerinden alışverişi deneyimleyecek. Böylelikle zamandan tasarruf edilirken aynı zamanda da işletme ve müşteriler arasındaki iletişim kuvvetlenecek.

WhatsApp'ın resmi blog sitesinde yayımladığı tanıtım açıklamasında "sepetler" özelliği ile ilgili şu ifadeler yer aldı:

WhatsApp, hızlı bir şekilde, ürünler hakkında konuşmak ve satışları koordine etmek için kullanılan bir mağaza tezgahına dönüşüyor. Kataloglar kullanıcıların sunulan ürün ve hizmetleri kolayca görmelerine olanak tanıdı ve işletmelerin belirli ürünlerle ilgili sohbetlerini düzenlemelerine yardımcı oldu. Sohbetler üzerinden her geçen gün daha fazla alışveriş yapılırken, satın alma ve satış deneyimini daha da kolaylaştırmak istiyoruz.

Sepetler; yerel restoranlar veya giyim mağazaları gibi genellikle aynı anda birden çok ürün satan işletmelere mesaj gönderirken kullanılabilecek ideal bir özellik. Sepetler sayesinde kullanıcılar, kataloglara göz atıp birden çok ürün seçebiliyor ve siparişlerini işletmeye tek bir mesaj olarak gönderebiliyorlar. Böylece işletmelerin siparişlerle ilgili soruları takip etmeleri, müşterilerden gelen istekleri yönetmeleri ve satışları sonuçlandırmaları kolaylaşıyor.

WHATSAPP SEPETLER ÖZELLİĞİ NASIL KULLANILIR?

Sepetler özelliğini kullanmak çok kolay; İstediğiniz ürünleri bulup “sepete ekle” seçeneğine dokunmanız yeterli oluyor. Tamamlandığında sepetinizi işletmeye mesaj olarak gönderebiliyorsunuz.