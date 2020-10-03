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  • WhatsApp'ın bu özelliği çok konuşulacak! WhatsApp'ta yeni dönem başlayacak
03 Ekim 2020 Cumartesi 11:11 | Son Güncelleme:

WhatsApp'ın bu özelliği çok konuşulacak! WhatsApp'ta yeni dönem başlayacak

WhatsApp'ın bu özelliği çok konuşulacak! WhatsApp'ta yeni dönem başlayacak

Milyonlarca kişinin kullandığı WhatsApp'ta yeni dönem başlayacak. Whatsapp'ın bu özelliği çok çok konuşulacak. Yeni güncellemeye göre Whatsapp'ta artık birini ya da bir grubu sessize almak isteyenler sonsuza kadar sessize alabilecekler. Bu özellik sayesinde tekrar ses açılana kadar kişinin ya da grubun sesi kendi kendine açılmayacak.

WhatsApp'ta yeni bir dönem başlatacak olan yeni özellik geliyor. Uzun süredir beklenen bu özellik çok konuşulacak. WhatsApp’ta artık herhangi birini ya da grubu sessize almak isteyen kullanıcılar bunu sınırsız olarak yapabilecek. Daha önce en fazla 1 yıl boyunca bir kişi ya da grup sessize alınabiliyordu. Süre dolduğunda ise ses açılıyordu.

Yeni gelen özellik sayesinde kullanıcılar artık karşısındakini sınırsız süreyle sessize alabilecek. Hürriyet'ten Selim Öztürk'ün haberine göre böylece tekrar ses açılana kadar kişinin ya da grubun sesi kendi kendine açılmayacak.

Son güncelleme sonrası yeni özellik kademeli olarak kullanıcılara dağıtılmaya başladı.

SÜRELİ MESAJ YOLLAMA DÖNEMİ BAŞLAYACAK

WhatsApp’ın bir başka özelliğinin ise yakın zamanda devreye alınması bekleniyor. Söz konusu özellik sayesinde mesaj gönderenlerin mesajları belli bir süre sonra kendiliğinden yok olacak.

WhatsApp, görsel medyaları karşı tarafa yollayan kullanıcıların bu görüntüleri sonradan yok edebilmesini sağlayacak. Yani süreli mesaj yollama dönemi başlayacak.

Ancak bu sürenin ne kadar uzunlukta olacağı henüz bilinmiyor. Sızan bilgilere göre kullanıcıların o kişiyle sohbeti tamamlamasıyla gönderilen içerikler (fotoğraflar, mesajlar, gifler vs.) kaybolacak.

Editör: Eda Cabul <a href='#0'>eda.cabul@turkmedya.com.tr</a>

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