WhatsApp'a uzun zamandır beklenen karanlık mod özelliği geldi

Dünyanın en popüler uygulamalarından biri olan WhatsApp, uzun zamandır beklenen karanlık moda kavuştu.

Android 10 ve iOS 13 işletim sistemine sahip olan akıllı telefonlar için gelen yeni koyu tema özelliği nasıl aktif edilir?

Ortaya çıkanlara göre WhatsApp bir sonraki güncellemesi ile birlikte tüm kullanıcılara bu özelliği sunmayı planlıyor. Ancak şimdiden de bu özelliği kullanmaya başlayabilirsiniz.

WhatsApp'ın yayınlanan son test sürümünde yani 2.19.327'nin kurulum dosyalarında keşfedilenlere göre, karanlık temaya özel bir duvar kağıdı bulunuyor.

WhatsApp'ın Beta programına katılarak, karanlık mod özelliğini, daha fazla beklemeden beta halindeyken kullanmaya başlayabilirsiniz.