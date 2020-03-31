WhatsApp'a bomba özellik geliyor! Detaylar ortaya çıktı...

2014 yılında Facebook tarafından satın alınan ve her geçen gün yeni özelliklerine kavuşan WhatsApp yeni bir özelliğini daha duyurdu. Akıllı telefonların vazgeçilmez mesajlaşma ve konuşma uygulaması WhatsApp’ta artık tek bir hesap iki farklı mobil cihazda kullanılabilecek.



WhatsApp'ın yeni özellikleri hakkında kullanıcıları bilgilendiren WABetainfo isimli internet sitesi, popüler mesajlaşma uygulamasıyla ilgili yeni detaylar paylaştı.

Şirket şu anda tek WhatsApp hesabının aynı anda birden fazla mobil cihazda kullanılmasını sağlayacak bir özellik üzerinde çalışıyor. Böylece kullanıcılar eş zamanlı olarak hem telefonlarında hem de tabletlerinde (veya ikinci telefonlarında) sohbet edebilecekler.

TEST AŞAMASINDA

Söz konusu özelliğin şu anda geliştiriciler tarafından test edildiği belirtildi. Şirket test sürecini en kısa zamanda tamamlayarak kullanıcılara sunmak istiyor.

Ancak WhatsApp'a eklenmesi planlanan özelliklerin geliştirilme süreci çok uzayabiliyor. Mesela karanlık tema için kullanıcılar bir hayli beklemek zorunda kalmıştı. Umarız aynı sürünceme bu yeni özellik için geçerli olmaz.

(Donanımhaber)