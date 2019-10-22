WhatsApp’a 4 yeni özellik birden geliyor

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın en son beta güncellemesi, hem Android hem de iOS platformları için pek çok yenilik içeriyor.

WhatsApp'ın bir sonraki güncellemesiyle kullanıcılarına sunacağı özelliklerin tümü belli oldu.

İŞTE PLATFORMA ENTEGRE EDİLECEK YENİLİKLER...