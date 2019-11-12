Telefonunuzun şarjı hızlı mı bitiyor? Sebebi WhatsApp olabilir

TM Dijital Haber Merkezi

Facebook çatısı altında faaliyet gösteren popüler mesajlaşma ve arama uygulaması WhatsApp’ın son güncellemesinin, Android telefonlar için tam bir şarj canavarına dönüştüğü ortaya çıktı.

Independent’te yer alan habere göre, Google Play Store’daki uygulama yorumları ve konuyla ilgili sosyal medya paylaşımları, bu sorundan özellikle OnePlus telefon sahiplerinin etkilendiğini gösterdi.

WhatsApp’la ilgili şikayetini Google Play Store’da dile getiren kullanıcılardan biri şunları kaydetti:

“Son güncellemeden beri ne fotoğraf veya video indirebiliyorum ne de gönderebiliyorum. Bataryanın boşalma hızı da katlandı. Yolda olduğum zamanlarda powerbank’imi yanımda gezdirmek zorunda kalıyorum.”

Şarj şikayetlerini sosyal medyadan dile getiren bazı WhatsApp kullanıcıları ise “uygulamanın fazla kullanılmaması durumunda bile harcanan şarjın çoğundan WhatsApp’ın sorumlu olduğunu” belirtti.

Independent’in haberinde, bir OnePlus 5T kullanıcısının şu sözlerine yer verildi:

“Batarya istatistiklerinde WhatsApp’ın bataryayı sömürdüğünü görmek beni şaşırtıyor.”

Öte yandan Reddit kullanıcılarının ise Google Pixel 3, Google Pixel 4, Huawei P20 Pro ve bazı Xiaomi cihazlarında da benzer sorunlar yaşandığı aktarıldı.

Android cihazlar için yapılan onca şikâyete karşın iOS işletim sistemli cihazlarla ilgili bir şarj şikayetine rastlanılmadı.

WHATSAPP’IN SON GÜNCELLEMESİ NE GETİRİYOR?

WhatsApp’ın 2.19.308 numaralı son güncellemesinde, ikili ve grup konuşmalarının parmak iziyle koruma altına alınmasını sağlayan biyometrik güvenlik önlemlerinin de dahil olduğu birden fazla yeni özellik getirmişti.

Bu kapsamda hangi kişilerin sizi WhatsApp gruplarına ekleyebileceğinizi belirlemenizi sağlayan yeni ayar seçeneği de kullanıma sunulmuştu.

Kullanıcılar; “Herkes”, “Kişilerim” ve “Şunlar hariç kişilerim” seçeneklerine sahip oluyorlar.

Söz konusu özelliği kullanmak için WhatsApp’ı açtıktan sonra sırasıyla Ayarlar > Hesap > Gizlilik bölümüne gidin. Burada “Gruplar” kısmına girdiğinizde istediğiniz ayarlamaları yapabileceksiniz.