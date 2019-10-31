Whatsapp son görülme kalktı mı? Whatsapp (WP) son görülme kalkacak mı?

“Whatsapp son görülme kalktı mı?” sorusu araştırılıyor. Whatsapp (WP) son görülme kalkacak mı? Rağbet gören sosyal paylaşım ağı Whatsapp belirli dönemlerde özelliklerinde güncellemeler yapıyor. Bu güncellemeler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Uygulamada bazı vatandaşların kendi rızaları dışında son görülmenin kalktığı iddiası sosyal medya gündeminde yer alıyor. İşte konu ile ilgili merak edilenler…

WHATSAPP’TA SON GÖRÜLME KALKTI MI?

Whatsapp’ta son görülmenin kalktığı iddiası sosyal medya gündeminde yer alıyor. Vatandaşlar bu iddianın gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini öğrenmek istiyorlar.

WhatsApp”ta dün yaşanan bir teknik sıkıntı nedeniyle kullanıcıların gizlilik ayarı farkında olmadan değiştiği düşünülüyor. Gizlilik ayarlarının son görülme kısmında kullanıcılar “Herkes”, “Kişilerim” ve “Hiç kimse” seçeneklerinden birini seçebiliyor.

WhatsApp tarafından konu ile ilgili bir açıklama yapılmadı.

SON GÖRÜLME NASIL AKTİF HALE GETİRİLİR?

Son görülme özelliğini kolay bir biçimde aktif hale getirebilirsiniz. Bunun için öncelikle ayarlar sekmesine girmeniz gerekiyor. Daha sonra hesap, gizlilik adımlarını izleyerek son görülme sekmesine gelebilirsiniz. Son görülme kısmından değişiklik yapabilirsiniz.