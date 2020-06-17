WhatsApp para gönderme nasıl yapılır? WhatsApp para gönderme özelliği Türkiye'de var mı?

WhatsApp'a para gönderme özelliği geldi. Yapılan resmi duyuruyla para transferi özelliği uygulamaya eklenmiş oldu. Kullanıcılar WhatsApp bir süredir üzerinde çalıştığı yeni özellik WhatsApp para gönderme nasıl yapılır, sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg'in Facebook hesabı üstünden Brezilya'da yaşayan kişilerin WhatsApp'tan para gönderip alabileceğini duyurdu. İşte detaylar..

WHATSAPP PARA GÖNDERME NASIL YAPILIR?

Şirketten yapılan açıklamaya göre, söz konusu bireysel kullanıcılar için ücretsiz olacakken, işletmelere ödeme almak için bir ücret talep edilecek.

Kullanıcılar, WhatsApp'taki ödeme işlemlerini 6 haneli bir PIN kodu ya da parmak izleri aracılığıyla kolaylıkla tamamlayabiliyor.

WhatsApp'ın ödeme yapma özelliği, Brezilya'da hizmet veren finans kurumlarıyla ortak bir çalışmanın ürünü olarak ortaya çıktı. Bu nedenle kullanıcılar, banka ya da kredi kartlarını WhatsApp hesaplarına tanımlayarak bu özelliği kullanabiliyorlar.

WHATSAPP PARA GÖNDERME ÖZELLİĞİ TÜRKİYE'DE VAR MI?

İlk olarak 2018'de Hindistan'da denenmeye başlanan özellik Facebook Pay üzerinden kullanılıyor. Özellik ilk etapta Brezilya'daki kullanıcılar için kullanılabilir olacak, ardından yavaş yavaş tüm ülkelerde kullanıma sunulacak. WhatsApp para gönderme özelliği henüz Türkiye'de de uygulanmaya başlanmadı.