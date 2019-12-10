WhatsApp kullanıcılarını üzen haber... 2020'den itibaren kullanılmayacak!

WhatsApp uygulaması şu anda belirli Windows Phone sistemine sahip akıllı telefonlarda kullanımda olsa da, 31 Aralık 2019 tarihinde tüm Windows cihazlarda kullanımı sona erecek. Bu üzücü haber sadece Windows Phone kullanıcıları için gelmedi. WhatsApp, 2020 yılında birkaç Android ve iPhone modeline de destek vermeyi sonlandıracağını açıkladı.

WHATSAPP 2020 YILINDAN İTİBAREN BU TELEFONLARDA KULLANILMAYACAK

Shift'in haberine göre 1 Şubat 2020‘den itibaren Android 2.3.7 ve daha eski sürümünü kullanan kullanıcılar artık yeni hesap oluşturamayacak veya mevcut hesaplarını doğrulayamayacaklar.

Aynı tarihte eski iPhone kullanıcıları da üzülecek. iOS 8 ve daha eski sürüm kullanan kullanıcılar WhatsApp uygulamasını indiremeyecek, kullanamayacak ve hesaplarını doğrulayamayacaklar.

WhatsApp, bilindiği üzere sohbetleri ucu açık şifreleme yöntemi ile şifreliyor. Olası ciddi veri kayıplarını önlemek için önemli görüşmelerinizi 1 Şubat’tan önce kullandığınız telefon modelinin bulut hesabına yedeklemenizde fayda var. Kullandığınız telefon bulut yedekleme özelliği desteklemiyorsa, yedeklemek istediğiniz sohbetin seçenekler kısmından sohbeti dışar aktar işleviyle sohbetinizi tüm içeriği ile yedekleyebilirsiniz.