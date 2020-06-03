WhatsApp kullanıcılarını sevindirecek özellik! Kaydetmeye gerek kalmayacak...
Popüler mesajlaşma ve konuşma uygulaması WhatsApp dünya üzerinde milyonlarca kullanıcı tarafından kullanılıyor. WhatsApp'a gelen yeni özellik ise kullanıcıları sevindireceğe benziyor. Artık rehbere kayıtlı olmayan bir kişiye bağlantı oluşturarak konuşma isteği gönderilebilecek ve böylece karşıdaki kişinin numarasını kaydetmeden iletişim kurulabilecek. İşte WhatsApp'ta numara kaydetmeden mesaj atma yöntemi...
2019 yılında Facebook tarafından 19 milyar dolara satın alınan WhatsApp dünyanın bir numaralı mesajlaşma ve konuşma uygulaması olma özelliğini koruyor. Uygulamaya gelen yeni güncellemeler ise kullanıcıları sevindiriyor. WhatsApp'ta rehbere kaydetmeden mesaj atma özelliği uzun yıllardır kullanıcılar tarafından bekleniyordu. Daha önceleri birine mesaj atmak için kişiyi kaydetmek zorunda kalan kullanıcılar WhatsApp'a gelen yeni özellikle bu sorundan kurtulacak.
Yeni gelen özelliğe göre rehberde kayıtlı olmayan bir kişiye konuşma bağlantısı göndererek o kişiyle iletişim kurulabilecek. Peki, bu özellik nasıl çalışıyor?
WHATSAPP'TA NUMARA KAYDETMEDEN MESAJ ATMA DÖNEMİ
İlk olarak WhatsApp mesajı göndermek istediğiniz numaranın WhatsApp'ta kayıtlı olduğundan emin olmanız gerekiyor. Eğer WhatsApp'a kayıtlı bir telefon numarası değilse mesaj göndermeniz mümkün değil.
BAĞLANTI OLUŞTURMANIZ GEREKİYOR
Kaydedilmemiş bir numaraya mesaj göndermeye başlamak için öncelikle WhatsApp bağlantısı oluşturmanız gerekiyor.
WhatsApp bağlantısı oluşturmak için Android veya iOS akıllı telefonunuzdaki herhangi bir tarayıcı aracılığıyla "https://wa.me/xxx" adresine gidin ve burada 'xxx' kısmına ülke kodu ile birlikte mesaj atmak istediğiniz telefon numarasını yazın.
Örneğin: https://wa.me/905xxxxx
Son aşamada karşınıza çıkan sayfada, "Sohbete Başla" butonuna bastıktan sonra konuşmak istediğiniz kişi ile yazışmaya başlayabilirsiniz. Böylece rehberinizde kayıtlı olmayan bir kişi ile konuşabilirsiniz.