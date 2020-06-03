WhatsApp kullanıcılarını sevindirecek özellik! Kaydetmeye gerek kalmayacak...

2019 yılında Facebook tarafından 19 milyar dolara satın alınan WhatsApp dünyanın bir numaralı mesajlaşma ve konuşma uygulaması olma özelliğini koruyor. Uygulamaya gelen yeni güncellemeler ise kullanıcıları sevindiriyor. WhatsApp'ta rehbere kaydetmeden mesaj atma özelliği uzun yıllardır kullanıcılar tarafından bekleniyordu. Daha önceleri birine mesaj atmak için kişiyi kaydetmek zorunda kalan kullanıcılar WhatsApp'a gelen yeni özellikle bu sorundan kurtulacak.



Yeni gelen özelliğe göre rehberde kayıtlı olmayan bir kişiye konuşma bağlantısı göndererek o kişiyle iletişim kurulabilecek. Peki, bu özellik nasıl çalışıyor?

WHATSAPP'TA NUMARA KAYDETMEDEN MESAJ ATMA DÖNEMİ

İlk olarak WhatsApp mesajı göndermek istediğiniz numaranın WhatsApp'ta kayıtlı olduğundan emin olmanız gerekiyor. Eğer WhatsApp'a kayıtlı bir telefon numarası değilse mesaj göndermeniz mümkün değil.

BAĞLANTI OLUŞTURMANIZ GEREKİYOR

Kaydedilmemiş bir numaraya mesaj göndermeye başlamak için öncelikle WhatsApp bağlantısı oluşturmanız gerekiyor.

WhatsApp bağlantısı oluşturmak için Android veya iOS akıllı telefonunuzdaki herhangi bir tarayıcı aracılığıyla "https://wa.me/xxx" adresine gidin ve burada 'xxx' kısmına ülke kodu ile birlikte mesaj atmak istediğiniz telefon numarasını yazın.

Örneğin: https://wa.me/905xxxxx

Son aşamada karşınıza çıkan sayfada, "Sohbete Başla" butonuna bastıktan sonra konuşmak istediğiniz kişi ile yazışmaya başlayabilirsiniz. Böylece rehberinizde kayıtlı olmayan bir kişi ile konuşabilirsiniz.