Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,703
  • 7,4949
  • 372.999
  • 108097
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Teknoloji
    3. >
  3. WhatsApp kullanıcılarını sevindirecek özellik! Kaydetmeye gerek kalmayacak...
03 Haziran 2020 Çarşamba 01:23 | Son Güncelleme:

WhatsApp kullanıcılarını sevindirecek özellik! Kaydetmeye gerek kalmayacak...

WhatsApp kullanıcılarını sevindirecek özellik! Kaydetmeye gerek kalmayacak...

Popüler mesajlaşma ve konuşma uygulaması WhatsApp dünya üzerinde milyonlarca kullanıcı tarafından kullanılıyor. WhatsApp'a gelen yeni özellik ise kullanıcıları sevindireceğe benziyor. Artık rehbere kayıtlı olmayan bir kişiye bağlantı oluşturarak konuşma isteği gönderilebilecek ve böylece karşıdaki kişinin numarasını kaydetmeden iletişim kurulabilecek. İşte WhatsApp'ta numara kaydetmeden mesaj atma yöntemi...

2019 yılında Facebook tarafından 19 milyar dolara satın alınan WhatsApp dünyanın bir numaralı mesajlaşma ve konuşma uygulaması olma özelliğini koruyor. Uygulamaya gelen yeni güncellemeler ise kullanıcıları sevindiriyor. WhatsApp'ta rehbere kaydetmeden mesaj atma özelliği uzun yıllardır kullanıcılar tarafından bekleniyordu. Daha önceleri birine mesaj atmak için kişiyi kaydetmek zorunda kalan kullanıcılar WhatsApp'a gelen yeni özellikle bu sorundan kurtulacak.

Yeni gelen özelliğe göre rehberde kayıtlı olmayan bir kişiye konuşma bağlantısı göndererek o kişiyle iletişim kurulabilecek. Peki, bu özellik nasıl çalışıyor?

WHATSAPP'TA NUMARA KAYDETMEDEN MESAJ ATMA DÖNEMİ

İlk olarak WhatsApp mesajı göndermek istediğiniz numaranın WhatsApp'ta kayıtlı olduğundan emin olmanız gerekiyor. Eğer WhatsApp'a kayıtlı bir telefon numarası değilse mesaj göndermeniz mümkün değil.

BAĞLANTI OLUŞTURMANIZ GEREKİYOR

Kaydedilmemiş bir numaraya mesaj göndermeye başlamak için öncelikle WhatsApp bağlantısı oluşturmanız gerekiyor.

WhatsApp bağlantısı oluşturmak için Android veya iOS akıllı telefonunuzdaki herhangi bir tarayıcı aracılığıyla "https://wa.me/xxx" adresine gidin ve burada 'xxx' kısmına ülke kodu ile birlikte mesaj atmak istediğiniz telefon numarasını yazın.

Örneğin: https://wa.me/905xxxxx

Son aşamada karşınıza çıkan sayfada, "Sohbete Başla" butonuna bastıktan sonra konuşmak istediğiniz kişi ile yazışmaya başlayabilirsiniz. Böylece rehberinizde kayıtlı olmayan bir kişi ile konuşabilirsiniz.


İP'li Türkkan orman arazisine fabrika, TOKİ arazisine çiftlik kurmuş!
İçişleri Bakanlığı duyurdu: Turuncu Liste'deki terörist etkisiz hale getirildi
WhatsApp'tan sevindiren özellik!
Hagi önermişti! G.Saray, Romanya'nın yeni yıldız adayını kapıyor...
Ekonomik destek paketleri tüm kesimlere 'kalkan' oldu
Suriyeli sanatçı, yıkılan binanın duvarı üzerinde Floyd'un resmini çizdi

Suriyeli sanatçı, yıkılan binanın duvarı üzerinde Floyd'un resmini çizdi

Tuba Büyüküstün'ün tabloları sipariş rekoru k

Tuba Büyüküstün'ün tabloları sipariş rekoru kırıyor!

Eski İstanbul'da tarihi yolculuk

Eski İstanbul'da tarihi yolculuk

Yunus Emre Acun Ilıcalı'yı delirtti: Delikanlılık yapmak istiyors

Yunus Emre Acun Ilıcalı'yı delirtti: Delikanlılık yapmak istiyorsan mahallende yap!