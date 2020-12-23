WhatsApp kullananlar dikkat! 2021 yılından itibaren bu telefonlarda çalışmayacak

2009 yılında piyasaya çıkan ve 2014 yılında Facebook tarafından satın alınan WhatsApp dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması unvanını koruyor. Akıllı telefonların vazgeçilmez uygulaması WhatsApp yıl sonu yaklaşması sebebiyle önümüzdeki yıl hangi cihazlardan desteği çekeceğini açıkladı. İşte WhatsApp’ın 2021 yılı itibarıyla çalışmayacağı o telefonlar...



WHATSAPP 2021 YILINDA ÇALIŞMAYACAĞI TELEFONLARI AÇIKLADI!

2 milyardan fazla yükleme sayısına sahip olan WhatsApp dünya genelinde en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması özelliğini taşıyor. Facebook’un bünyesinde geliştirilmeye devam eden uygulama son yaptığı duyuru ile milyonlarca kullanıcıyı uyardı. Buna göre 2021 yılı itibarıyla WhatsApp iOS 9 ve altı sürümü iPhone’larda, Android 4.0.3 sürümü ve altın Android telefonlarda çalışmayacak.

WhatsApp’ın 2021 yılı itibariyle kullanılamayacağı Android telefonlar: HTC Desire, LG Optimus Black, Motorola Droid Razr ve Samsung Galaxy S2 gibi modeller yer alıyor.

WhatsApp’ın 2021 yılı itibariyle kullanılamayacağı iOS cihazlar: iPhone 4 oluyor ancak kullanıcılar, iPhone ‘4S, 5, 5S, 5C, 6, ve iPhone 6S‘ gibi telefon modellerine iOS 9 güncellemesini yaparlarsa WhatsApp’ı çalıştırabilecekler.