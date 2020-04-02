WhatsApp çöktü mü? WhatsApp, Facebook ve Instagram'a erişim sorunu yaşanıyor!

Popüler sosyal medya uygulamaları Facebook, Instagram ve WhatsApp'ta an itibarıyla erişim sorunu yaşanıyor. Uygulamada dünya genelinde problem yaşanıyor. Kullanıcılar "WhatsApp çöktü mü?" sorusunu arama motorunda yoğun olarak araştırıyor. Konuyla ilgili resmi açıklama Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan'dan geldi. Peki, Instagram ve Facebook çöktü mü? İşte o açıklama

DÜNYA GENELİNDE ERİŞİM SORUNU YAŞANIYOR

Sosyal medyada yoğun olarak tartışılan WhatApp çöktü mü sorusu üzerine Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan: "Whatsapp, Instagram ve Facebook servislerinde global kaynaklı sorun yaşanmakta olup ülkemizdeki kullanıcılar da kısmen etkilenmektedir" açıklamasında bulundu.

