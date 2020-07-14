Watch Dogs: Legion çıkış tarihi duyuruldu

Ubisoft, 12 Temmuz'da düzenlediği Ubisoft Forward dijital konferansın da birçok markasından oynanış videoları ve çıkış tarihlerini açıkladı. Bu markalardan biri de Watch Dogs: Legion.

Yeni nesil bir konseptle geliştirilen Watch Dogs: Legion, oyunun arkasındaki stüdyo olan Ubisoft Toronto tarafından oluşturulan ve daha önce hiç görülmemiş bir oyun yeniliği olan “Play as Anyone” (Dilediğin Kişiyle Oyna) özelliğini sunacak. Dilediğin Kişiyle Oyna özelliği sayesinde oyuncuların tüm NPC’leri direniş ekibinize katıp oynamayı sağlayacak. Böylelikle her NPC ayrı ayrı benzersiz bir arka plana, kişiliğe ve becerilere sahip olarak oyuncuya farklı farklı oynanış deneyimleri sunacak.

Watch Dogs: Legion standart sürüm dışında Gold, Ultimate ve Collector’s şeklinde 3 farklı sürüm olarak da yayınlanacak:

· Gold Sürüm temel oyunu ve içeriğinde yeni hikâye genişletmeleri, ilave DedSec görevleri, dört benzersiz kahraman, 2014'te çıkan orijinal Watch Dogs oyununun Tam Sürümü ve daha fazlası bulunan Season Pass'ı içerecek.

· Ultimate Sürüm Gold Sürümü ve içeriğinde üç yeni oynanabilir kahraman, daha hızlı para kazanmak için dört haftalık VIP Statüsü olan Ultimate dijital içerikleri bulunduracak.

· Collector’s Sürümü Ultimate Sürümüne ilave olarak LED Ded Coronet Maskesi Replikası, özel bir Steelbook, üç çıkartmadan oluşan bir set, oyunun evreninden esinlenen çift taraflı bir propaganda afişi ve oyun içi maskeye anında erişimi içerecek. Collector’s Sürümü sadece Ubisoft Store’de bulunacak.

Watch Dogs: Legion’un 29 Ekim 2020 tarihinde Xbox Series X, PlayStation 5, Xbox One, PlayStation 4, Stadia, ve Windows PC’de Epic Games ve Uplay’de çıkacak. Ayrıca Xbox One ve Playstation 4’de oyunu satın alanlar ücreksiz olarak yeni nesil konsol versiyonlarına sahip olacak.