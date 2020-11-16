VPN nedir, ne işe yarar? Ücretsiz VPN bağlantısı nasıl kurulur?

Virtual Private Network yani Sanal Özel Ağ kısaltması olarak VPN olarak tabir edilen uygulama için işlev olarak başka bir IP üzerinden internete bağlanmanızı sağlar. Güvenli ve hızlı şekilde internete bağlanmamızı sağlayan VPN bağlantısı kimlik ve şifre bilgilerinizin de bulunmamasını sağlıyor. VPN uygulumasa daha çok yasaklı sitelere giriş amaçlı olarak kullanılmaktadır.

VPN kullanımı, bilinen ve pek çok kullanıcı tarafından tercih edilen bir sistem/yazılım üzerinden kullanılıyorsa güvenlidir. Tabiki internette her ziyaretin bir ayak izi bıraktığını unutmamak lazım! VPN kullanımı sizi mümkün olduğunca gizli tutarak, farklı bir kullanıcıymış, farklı bir yerden bağlanıyormuş gibi gösterir.

Ücretsiz pek çok VPN programı/eklentisi bulabilirsiniz. Ücretli sürümleri de mevcut olanlar var. Masaüstü bilgisayarlara olduğu kadar Android ve iOS telefonlara kurmak da oldukça kolay.

VPN NEDİR?

VPN bağlantısı kurarak, ağlara uzaktan güvenli şekilde erişim sağlanır. VPN ile transfer edilen veriler şifrelenerek gönderilir bu sayede İnternet dünyasından izole edilmiş bir tünel iletişimi gerçekleştirilir. Kısaca VPN servisleri haberleşmenin gizliliği için kullanılır.

Örneğin bir sigorta şirketi çalışanı başka bir şehirden merkezdeki sigorta yazılımını bilgisayarına kurmadan uzaktan güvenli bir şekilde bağlanabilir.

VPN hizmetini kullanmak için günümüzde bilgisayara kurulabilen Hotspot Shield, Ultra Surf , NordVPN gibi yazılımlar mevcuttur.

Bir VPN hizmeti veya yazılımı kullanarak farklı bir sunucu ve ülke üzerinden İnternete çıkabilir böylece İnternet gezintinizin gizliğini de sağlayabilirsiniz ancak bu durum sınırsız özgürlük anlamına gelmez. VPN hizmetine bağlandığınız sunucu üzerinde kayıtlarınız tutulabilmekte ve hizmetin sunulduğu ülke yetkililerince bağlantı bilgilerinizin paylaşılması durumu oluşabilir.

Ücretsiz VPN veya ücretli VPN hizmeti veren firmalar vardır. Genel olarak ödediğiniz ücret ne kadar fazlaysa, güvenliğiniz o derece fazla olacaktır ayrıca aylık bant genişliği de.

Bu yazıda Online VPN hizmeti sunan vpnbook İnternet sitesi ile ücretsiz VPN kurulumu anlatılacaktır. VPNBOOK sitesini ziyaret ettiğinizde 3 adet VPN bağlantı türü olduğu görülecektir;

VPN BAĞLANTISI KURMA YÖNTEMLERİ

1- PPTP Yöntemiyle Online VPN Kurma

PPTP yönteminde herhangi bir vpn programı kurmanıza gerek kalmadan ücretsiz olarak Windows veya Mobil telefon üzerinden bağlantıyı gerçekleştirebilirsiniz. PPTP sekmesi tıklanır;

Hangi sunuculara bağlanabileceğiniz, sunucuların bağlantı adresleri, kullanıcı adı ve şifre burada yer almaktadır. Sunucular genelde aynı kalmaktadır ancak şifre sık sık değiştirilmektedir. Bu yöntemle bağlantıyı kurmak için öncelikle Masaüstünden, Denetim masasından veya sağ alt bildirim çubuğundan Ağ ve Paylaşım Merkezi açılır;

Yeni bağlantı veya ağ kurun bağlantısı tıklanır.

Açılan pencereden çalışma alanına bağlan seçilip ileri butonu tıklanır.

Açılan pencereden İnternet Bağlantımı (VPN) kullan seçilir.

İnternet adresi kısmına, ilk adımda belirtilen şekilde uygun bir Server adresi yazılır. Hedef adı kısmına istediğimiz bir bağlantı adı yazarak Oluştur butonuna tıklanır ve kurulum işlemi tamamlanır. VPN bağlantısı oluşturuldu, artık görev çubuğundaki ağ simgesine tıklayarak VPN Hizmetine tıklanır ve ilk adımda belirtilen username bilgisi kullanıcı adına, password bilgisi de şifreye yazılıp bağlantı yapılabilir.

2- OpenVPN Yöntemiyle VPN Kurulumu

OpenVPN yönteminde bilgisayara indireceğiniz OpenVPN yazılımıyla ücretsiz olarak bağlantıyı gerçekleştirebilirsiniz, PPTP yöntemine göre daha güvenlidir.

Kurulum işleminden sonra vpnbook sitesindeki OpenVPN sekmesine gelinir ve bağlanılmak istenen sunucunun üzerine tıklayıp dosya bilgisayara kaydedilir. İsterseniz tüm sunucuları tek tek tıklayıp kaydedebilirsiniz.

Herhangi bir sunucu bağlantı dosyası indirildikten sonra içinden çıkan .ovpn uzantılı dosyalar, OpenVPN programının kurulu olduğu dizin (örneğin: C:\Program Files\OpenVPN\) içindeki config klasörü içerisine kopyalanır. OpenVPN programı çalıştırılır, bildirim çubuğundaki simgesinin üzerine sağ tıklayıp yüklediğimiz sunuculardan bir tanesinin üzerine gelip Bağlan tıklanır. Kullanıcı adı ve şifre yine vpnbook sitesindeki username ve password olacaktır.

3- Dedicated VPN Yöntemiyle VPN Bağlantısı Kurmak

Dedicated VPN yönteminde ise aylık belli bir ücret karşılığında sunucu kiralayarak bağlantınızı gerçekleştirilir. En güvenli ve hızlı yöntemdir, kullanıcı bilgileri kayıt altına alınmaz.

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