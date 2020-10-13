Ve beklenen an geldi! Bu yılın en merak edilen telefonu iPhone 12 tanıtıldı

Akıllı telefon dünyasına şekil veren telefonlardan Apple’ın iPhone 12 model telefonu tanıtıldı. Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle olması gerekenden daha geç yapılan etkinlik Türkiye saati ile saat 20.00’de yayınlandı. Telefonun en dikkat çeken özellikleri arasında 5G teknolojisi yer alıyor. İşte merak edilen iPhone 12 özellikleri ve fiyatı...



iPHONE 12 TANITIMI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Apple tarafından yapılan tanıtımda nihayet iPhone 12 gün yüzüne çıktı. iPhone 12'nin en dikkat çekici özelliklerinden birisi 5G teknolojisi oldu. iPhone 12 64 gb 649 $ etiketiyle piyasaya çıkacak. Telefonun ekranı 6.1 inç büyüklüğünde 2532 x 1170 piksel çözünürlük OLED panel olacak. Telefon Siyah, beyaz, kırmızı, lacivert, yeşil renkte gelecek.

iPhone 4 ve iPhone 5 modellerinin çokça sevilen köşeli tasarımı, iPhone 12 serisiyle birlikte tekrar hayat buluyor. Kenarları düzleştirilmiş alüminyum gövde sayesinde kullanıcıların karşısına daha keskin bir tasarımla çıkan iPhone 12 ve iPhone 12 mini, böylelikle önceki modellerden de ayrışmayı başarıyor.

IP68 sertifikasıyla birlikte maksimum 2 metre derinliğindeki suda 30 dakikaya kadar bozulmadan kalabilen iPhone 12 ve iPhone 12 mini; renk seçenekleri olarak siyah, beyaz, lacivert, kırmızı ve yeşil olmak üzere 5 farklı opsiyonla geliyor.

iPHONE 12 FİYATI VE ÇIKIŞ TARİHİ BELLİ OLDU!

iPhone 12 ve iPhone 12 mini modellerinin depolama kapasitelerine göre fiyat etiketleri şu şekilde:

iPhone 12 mini

iPhone 12 mini 64 GB: 649$

iPhone 12 mini 128 GB: 699$

iPhone 12 mini 256 GB: 799$

iPhone 12

iPhone 12 64 GB: 749$

iPhone 12 128 GB: 799$

iPhone 12 256 GB: 899$

iPhone 12, 16 Ekim'de ön siparişe açılacak ve 23 Ekim'de de piyasaya çıkmış olacak. iPhone 12 mini ise 6 Ekim'de ön siparişe açılacak ve 13 Kasım'da da nihai olarak satışa çıkmış olacak. Yeni iPhone'lar kutu içerisinde yalnızca lightning kablosuna ev sahipliği yapıyor.

iPHONE 12 ÖZELLİKLERİ BELLİ OLDU

Ekran 6.1 inç büyüklüğünde 2532 x 1170 piksel çözünürlük sunan OLED panel 5.4 inç büyüklüğünde 2340 x 1080 piksel çözünürlük sunan OLED panel



Boyut ve ağırlık

İşlemci A14 Bionic A14 Bionic

RAM 4 GB 4 GB

Depolama 64/128/256 GB 64/128/256 GB

Ön kamera 12 MP (f/2.2) 12 MP (f/2.2)

Arka kamera Geniş açı 12 MP (f/1.8) + Ultra geniş açı 12 MP (f/1.6) Geniş açı 12 MP (f/1.8) + Ultra geniş açı 12 MP (f/1.6)

Arka kamera özellikleri 120° görüş alanı, 5x dijital yakınlaştırma,OIS (geniş), 6 efektli portre modu, ikinci nesil gece modu, ikinci nesil Deep Fusion, üçüncü nesil Smart HDR, 4K @60FPS video kayıt 120° görüş alanı, 5x dijital yakınlaştırma,OIS (geniş), 6 efektli portre modu, ikinci nesil gece modu, ikinci nesil Deep Fusion, üçüncü nesil Smart HDR, 4K @60FPS video kayıt

Batarya

Şarj Kablolu 20W, kablosuz 15W Kablolu 20W, kablosuz 15W

Bağlantı Lightning, ultra geniş bant (UWB), Bluetooth 5.1, NFC, Wi-Fi 6, 5G Sub6 / mmWave, 4G LTE Lightning, ultra geniş bant (UWB), Bluetooth 5.1, NFC, Wi-Fi 6, 5G Sub6 / mmWave, 4G LTE

İşletim sistemi iOS 14 iOS 14

Renk seçenekleri Siyah, beyaz, kırmızı, lacivert, yeşil Siyah, beyaz, kırmızı, lacivert, yeşil

Diğer IP68 suya ve toza karşı dayanıklılık, Face ID, Dolby Atmos IP68 suya ve toza karşı dayanıklılık, Face ID, Dolby Atmos