Uzay'dan internet paylaşacak olan Starlink'in yeni hız değerleri belli oldu

Elon Musk, özel uzay şirketi SpaceX ile uzaydan internet projesi Starlink odağında yeni hız testi rakamları paylaştı. Sistem hızlanıyor.

SpaceX, geçtiğimiz saatlerde Falcon 9 rokete yüklediği 60 adet Starlink uydusunu daha alçak dünya yörüngesine sorunsuz olarak göndermeyi başardı ve bu son görev ile beraber yörüngedeki operasyonel Starlink uydu sayısı 700‘ü geçti.

Log.com.tr'nin aktardığı habere göre, Firma alçak dünya yörüngesine tam 42 binden fazla uydu fırlatmayı hedefliyor. İlk büyük hedefi olan 12 bin uydunun yarısını 2024 itibariyle yörüngeye yerleştirmiş olmayı planlayan firma, proje için yaptığı açıklamada kişilerin internet için şimdi ödedikleri paraya tam 5 ila 10 kat daha hızlı internet sunacağız demişti.

Bu sistem ile yapılan son hız testi sonuçlarında 42 ms ping değeriyle 60 Mbps download, 12 Mbps upload hızlarına ulaşılmıştı. Şimdi ise gecikmenin süper düşük hale geldiği ve hızın 100 Mbps seviyesini geçtiği aktarılıyor. Bu da gerçekten çok güzel görünüyor ancak firma bununla yetinmek istemiyor. Sistemin ileride gigabit seviyesinde olacağı aktarılıyor. Ancak bunun için daha SpaceX‘in önünde çok uzun bir süre bulunuyor. Firmanın yakında halka açık testlere başlayacağı da gelen bilgiler arasında yer alıyor.

SPACEX, STARLİNK PROJESİ BÜYÜK MERAK UYANDIRIYOR

Firmanın ufak çaplı bölgelere internet vermeye yaz sonunda başlayacağı yönünde bilgiler geliyor. Bunun için kullanıcıların özel modüller satın alması gerekiyor. Bu konuda Amazon da çalışıyor. Firma kısa süre önce uzaydan internet yarışına katılma konusunda FCC’den onayı aldı. Bu onay ile büyük firma alçak dünya yörüngesine 3.236 tane uydu gönderecek ve bunları kullanarak tüm Dünya’yı kapsayan bir internet servis sağlayıcısı haline gelecek deniyor.