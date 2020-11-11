Uzayda mineral madenciliği

Uluslararası yayın yapan Nature Communications dergisinde yayınlanan yeni araştırmaya göre, Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (ISS) yapılan deneyde, dünyadan götürülen bir bakteri türünün, Ay ve Mars’ta sıkça bulunan bazalt taşından nadir toprak elementlerini süzebildiği ortaya çıktı.

ÜÇ HAFTA SÜRDÜ



‘Sphingomonas desiccabilis’ isimli bakterinin uzay madenciliğinde kullanılıp kullanılamayacağının anlaşılması için İngiliz bilim adamlarının 10 yıl harcadığı belirtilen araştırmada, deney için kibrit kutusu büyüklüğünde geliştirilen reaktörlerin 2019’un temmuz ayında bir SpaceX roketiyle ISS’ye nakledildiği bilgisi paylaşıldı. Bilim adamları, uzay istasyonunda üç hafta süren deneyin, ‘Ay ve Mars’ta biyomadenciliğin mümkün olduğunun anlaşılması ve insan yapımı endüstrinin Dünya dışında ilerletilmesi’ bakımından çok önemli olduğunu belirtti.

Astronot Luca Parmitano, biyominasyon reaktörlerini ISS’deki bir santrifüje yerleştiriyor.