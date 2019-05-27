Uzaya fırlatılan Rus roketine şimşek çarptı

TM Dijital Haber Merkezi

Rus Zvezda gazetesi muhabiri fırlatma anının görüntülerken şimşeğin, rokete fırlatılmasından yaklaşık 10 saniye sonra çarptığını bildirdi. Hadisenin, roketin başarıyla başlatılmasını etkilemediği bildirildi.

Bugün Plesetsk kozmodromundan gerçekleşen lansmanda Soyuz-2.1b roketi ile Glonass-M navigasyon uydusu fırlatıldı.

İşte o ana ait görüntüler:

Rusya'ya ait uydu sistemi olan GLONASS küresel navigasyon (konumlandırma) sistemi, belirli bir yer için coğrafi konumlandırma sağlayan 26 uydudan oluşuyor. GLONASS Geliştirme Stratejisi, 2019 yılı içerisinde bu rakamı 31'e çıkarmayı planladığını açıkladı.

GLONASS Geliştirme Stratejisi'nden yapılan açıklamada, "Yörüngesel uzay aracı Glonass-M ve Glonass-K grubunun desteklenmesi çerçevesinde, GLONASS navigasyon sisteminin beş uydusu 2019 yılında Soyuz taşıyıcı roketleri tarafından fırlatılacak. Toplamda bir Glonass-K, bir Glonass-K2 ve üç Glonass-M uzay aracı yörüngesine gönderilecek." ifadelerine yer verildi.

HANGİ ÜLKELER UYDU KONUMLANDIRMA SİSTEMİNE SAHİP?

Şu anda dünyada kullanılabilen uydu konumlandırma sistemleri; ABD ordusunun denetimi altındaki GPS (Küresel Konumlama Sistemi), Rus GLONASS uydu yönlendirici sistemi, Avrupa Birliği'nin ortak projesi olan 2019 yılında tamamlanması planlanan Galileo Konumlandırma Sistemi, Çin'in 2000 yılından bu yana geliştirmekte olduğu BeiDou / COMPASS Uydu Konumlandırma Sistemi ve Hindistan'ın Hint Bölgesel Uydu Konumlandırma Sistemi IRNSS'dir.