Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8286
  • 6,4107
  • 284.499
  • 96718.5
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Teknoloji
    3. >
  3. Uzay İstasyonu'nda acil durum alarmı

Uzay İstasyonu'nda acil durum alarmı

Uzay İstasyonu'nda acil durum alarmı

Dün Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) nedeni henüz belirlenemeyen bir acil durum alarmı verildi.

TM Dijital Haber Merkezi

Rusay Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) ve Amerika Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nden (NASA yapılan ortak açıklamada, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda Perşembe günü bir acil durum alarmı verildiği ancak acıl durumun istasyona ya da ekibine tehdit oluşturmadığı bildirildi.

Roscosmos, "İstasyonda bir acil durum alarmı çaldı. Mürettebat durumu analiz etti ve gerekli önlemleri aldı. ISS'deki durum normaldir. Mürettebatın veya istasyonun güvenliğine yönelik bir tehdit yoktur." dedi.

NASA ise, "Mürettebat ve uzay istasyonu acil bir tehlike altında değil ve normal operasyonlarını sürdürüyorlar. İstasyonun içindeki genel atmosfer O2 konsantrasyon limitlerinin altında kalacak. Ekipler, sorunun asıl nedenini belirlemek için çalışıyor” açıklamasında bulundu.

ISS'de Rus kozmonotlar Alexei Ovchinin ve Alexander Skvortsov,  NASA'dan Nick Hague, Andrew Morgan ve Christina Kokh ile Avrupa Uzay Ajansı'ndan ise Luca Parmitano olmak üzere 6 mürettebat bulunuyor.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Seren Serengil'den son dakika bir Yaşar İpek açıklaması daha!
İşte Berkay Şahin'in yeni arabası! 'Özlem Hanım tamam derse alacağız'
Burcu bu kez kararlı... Sinan'ı sildi!
İnternetten tanışmışlardı... Ünlü oyuncu boşandı
Can Yaman itirafı! 'Saatlerce oturup...'
<p>Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu´nun katıldığı Bursa´daki örg

CHP´lilerin Toplantısında Yumruklu Kavga!

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Ballı karbonat karışımı neye iyi gelir?

Tarihi Erzurum Kalesi'nde 8 asırlık su isale hattı bulundu