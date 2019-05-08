Uzay aracı yanlışlıkla 3 yeni göktaşı tespit etti

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Avrupa Uzay Ajansı (ESA) tarafından 2013 yılında Samanyolu galaksisi içindeki milyarlarca yıldızı incelemek amacıyla gönderilen Gaia uzay aracı, önceden keşfedilmemiş üç asteroit tespit etti.

ESA yetkilileri konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Üç asteroit uzayda alışılmadık bir yörüngeye sahip. Güneş ve gezegenler üç boyutlu uzayda yörüngede dönerken, yörüngeler bir "düzlemde" birleşiyor. Birçok asteroit, güneş ve gezegenlerle aynı düzlemde yörüngededir, ancak bu üç asteroitin yörüngeleri, güneş sisteminin düzlemine kıyasla, 15 derece veya daha fazla eğik." ifadelerine yer verdi.

ESA yetkilileri, Gaia'nın yörüngedeki konumu, güneş sisteminin tipik yörüngesinden asteroitleri tespit etmek söz konusu olduğunda, Dünya'daki gözlemcilerden daha iyi bir avantaj sağladığından, uzay aracından daha benzer keşifler beklemektedirler.

Asteroitler, erken güneş sisteminden kalan uzay taşlarıdır. Güneş sisteminin ilk günlerinden kalan kalıntılardan olan bu olağandışı asteroitleri araştırmak, araştırmacılara milyarlarca yıl önce gezegenlerin ve uyduların nasıl oluştuğunu anlamada yardımcı olabilir.