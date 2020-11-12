Uygun Fiyatlı 120Hz Ekranlı Oyuncu Cep Telefonu Poco X3 NFC

2019 yılı yüksek fiyatlı amiral gemilerinin yılı olsa da 2020 yılı uygun fiyatlı telefonların yılı oldu diyebiliriz. Yüksek fiyatlı telefon üreticilerinden Apple ve Samsung’un da bu sene iPhone SE ve Galaxy S20 FE isimli uygun fiyatlı telefon alternatifleri çıkardıklarını gördük. Her ne kadar Samsung ve Apple uygun fiyatlı telefon çıkarmış olsalar da daha uygun, bütçe dostu telefon almak isteyenlere Poco X3 NFC harika bir alternatif olabilir. Hem güçlü hem de cüzdan dostu olan 120Hz ekranlık ve 4 kameralı Poco X3 NFC’yi inceliyoruz.

Tasarım

Xiaomi, Poco X3 NFC performans konusunda diğer orda sınıf telefonlardan çok daha iyi olsa da fiyatını uygun tutabilmek için bazı fedakarlıklar yapmak zorunda kalmış. Bunlardan en büyüğü tasarımda kullandığı materyaller. Bu da telefonun kasa kısmının camdan ziyade plastik olduğu anlamına geliyor. Bazı incelemelerde yanların metal olduğunu yazsa da aslında gerçek öyle değil. Telefonun ekran ile yan tarafın birleştiği kısımda kullanılan ince şerit metal gibi görünüyor. Geri kalan kısımda kasanın genel materyali plastikten yapılma. Yalnız bu plastik, üstünde kabartmalı desen olan ve POCO yazısı işlenmiş parlak ve çok şık duran bir yapıda. Kısacası telefon kasası plastik olmasına rağmen cam gibi duran parlak bir plastik.

Cihaz, 165,3 mm boy, 76,8 mm genişlik, 9,4 mm kalınlık ve 215 gram ağırlığa sahip. Poco X3 NFC, genel olarak büyük ve kalın bir telefon olmasına rağmen kutu içerisinden çıkan şeffaf kılıfla birlikte daha da kalın ve büyük bir telefona dönüşüyor. Ayrıca bu şeffaf kılıf telefonu korusa da cihazın parlak ve harika tasarımını ciddi anlamda yok ediyor. Cihaz ayrıca kutu içerisinden ekran koruma filmi uygulanmış olarak çıkıyor.

Poco X3 NFC’nin arka yüzünde dört kamera, ön yüzünde ekrana gömülmüş öz çekim kamerası ve yine arka yüzünde bir adet led flaş bulunuyor. Bu dört kamera ve flaş, telefonun arka-üst kısmında bir daire zemin içerisine konumlandırılmış. Bu konumlandırma çok modern ve teknolojik duruyor. Kameraların konumlandırıldığı bölge telefon kameralarından ziyade sanki bir dijital fotoğraf makinesi lensi gibi duruyor. Bu da alışık olunmayan güzel bir tasarım sunuyor.

Telefonda parmak izi okuyucu, kullanılan ekranın türünden dolayı ekran içerisine değil de yanda bulunan güç düğmesi üzerine konumlandırılmış. Kullanımı kolaylaştıran iyi bir karar olmuş. Telefonu tek elinize aldığınız zaman kolayca tuş kilidini açabiliyorsunuz. Ayrıca parmak izi okuyucu gayet hızlı ve seri çalışıyor.

Telefon alt kısmında 3 mm kulaklık girişi, Tip-C şarj girişi ve stereo hoparlör, üst tarafında çeşitli sensörler yer alıyor. Ayrıca sağ yan taraftaki güç düğmesinin üstünde ses açma ve kısma düğmeleri yer alıyor. Bu düğmelerin sağ yan tarafa koyulmuş olması tek el kullanımı kolaylaştıran bir tercih olmuş. Böylelikle telefonu tek elinize alıp bildirimleri çok kolay şekilde kontrol edebiliyorsunuz.

Ekran ve Kameralar

Poco X3 NFC’nin en güçlü yanlarından biri ekran kalitesi. 2400 x 1080 çözünürlüğünde, 395ppi, 120Hz yenileme hızı olan, 240Hz ekran tazeleme oranına sahip, TÜV Rheinland düşük mavi ışık sertifikalı, Corning Gorilla Glass 5 ile korunan, 6.67 inç boyutunda büyük bir IPS LCD ekrana sahip. Bu ekran piyasadaki en gelişmiş ekranlardan biri. Özellikle oyun oynarken ya da film izlerken ekran özelliklerini daha iyi keşfedeceksiniz. Ayrıca Poco X3 NFC, Netflix’de HDR video oynatmasını da destekliyor. 450 nit parlaklıkla kendi fiyat aralığındaki en parlak telefon olmasa da gün ışığında ekran çok rahat görülebiliyor. Ayrıca ekran parlaklığını ayarlayan sensör gayet başarılı çalışıyor.

Telefon 4 adet kameraya sahip. Ana kamera; yapay zeka destekli, Sony IMX682 sensöre sahip, 64mp, 1.89 diyafram değerinde gayet başarılı sonuçlar veren bir kamera. Uygun fiyatlı telefonlarda sıkça gördüğümüz Sony IMX682 sensör, sınıfının en iyisi demek yanlış olmaz. Yeterli ışıkta çok iyi sonuçlar verirken düşük ışıkta inişli çıkışlı sonuçlar veriyor. Ayrıca telefonda 13mp, 2.2 diyafram değerinde geniş açılı bir kamera; 2mp, 2.4 diyafram değerinde makro kamera ve 2mp, 2.4 diyafram değerinde derinlik algılayıcı kamera bulunuyor. Telefonun 13mp’lik geniş açılı kamerası 119 derecelik bir açı sunuyor.

Poco X3 NFC, video kaydında rakiplerine göre biraz geride kalıyor. 4K’da 30 kare, 1080p çözünürlükte yine 30 kare video kaydı yapıyor. Gönül isterdi ki en azında 1080p çözünürlükte 60 kare video kaydı yapabilsin. Fakat yazımızın başında da dediğimiz gibi Xiaomi fiyatı uygun tutabilmek için başı şeylerden fedakarlık yapmak zorunda kalmış. Ana kamerada elektronik görüntü sabitleme özelliği mevcut. Fakat optik görüntü sabitleme bulunmuyor. Telefon yavaş çekim modunda fiyatının hakkını vermeye çalışıyor. 960 kare ve 240 kare çekimi 720p çözünürlüğünde yapıyor. 120 kare çekimi de 1080p çözünürlüğünde yapabiliyor. Xiaomi, özçekim kamerasına gereken özeni göstermiş duruyor. Telefonda 20mp, 2.2 diyafram değerine sahip ve yapay zeka destekli bir kamera kullanımış. 1080p 30 kare ve 720p 30 kare video da çekebiliyor.

Kamera teknik özelliklerinin ardından birazda performansından bahsedelim. Poco X3, pozlama ve kontrasta ölçülü yaklaşıma sahip gibi görünüyor. Fotoğraftaki vurguları korurken Mi Note 9'dan daha iyi duruyor. Ayrıca Samsung gibi keskinleştirme ve kontrast artırma yoluyla görüntüleri öne çıkarmaya çalışmıyor. Fiyatına göre gayet başarılı sonuçlar veriyor.

Portre modunda Xiaomi mühendislerinin artık teknolojiyi çözdüğü görülüyor. Xiaomi, Poco X3 NFC gibi hem uygun fiyatlı telefonları olsun hem de amiral gemisi telefonları olsun artık portre modu çekimlerinde sorunları yok denilecek kadar aza indirmiş. Fakat gece çekimlerine daha fazla çalışması gerekiyor. Poco X3 NFC’de gece modundaki geçimler iyi görünse de fotoğrafı yakınlaştırdıkça yapılan efektin detayları ortaya çıkıyor. Fotoğraf pastel boya ile çizilmiş gibi görülüyor. Ayrıca gece modu çekimi yaparken telefon bir zemin üzerinde ya da tripod üzerinde konumlandırmanız gerekiyor. En küçük titremişte fotoğraflarınız flu çıkabiliyor.

Performans

Poco X3 NFC’ye, 2 adet Cortex-A76 ve 6 adet Cortex-A55 çekirdeğinden oluşan Snapdragon 732G yonga seti güç veriyor ve 6GB RAM ile 64GB/128GB depolama seçenekleri sunuluyor. 5160mAh kapasiteli batarya ise 33W hızlı şarj ile destekleniyor. Cihazdaki Snapdragon 732G işlemci, Samsung Galaxy M31 ve Oppo A72 gibi yüksek profilli rakiplerde bulunan Snapdragon 665 ve Samsung Exynos 9611'den çok daha güçlü. Snapdragon 732G yonga seti uygun fiyatlı telefonlar için yeni çıkarılmış hem performans hem de daha iyi pil ömrü sunan bir yonga seti. Yaptığımız çeşitli testlerde de çıkan sonuçlar bu iddiamızı destekler nitelikte.

Poco X3 NFC, Geekbench 5 testinde çoklu çekirdek puanı 1.786 alarak 1.300’lerde puan alan Snapdragon 665’i çok rahat geçiyor. Ayrıca tek çekirdekte 567 puan alıyor. Bunun dışında içerisindeki GPU’yu test etmek amacıyla telefonu 3D Mark yazılımı ile teste maruz bırakıyoruz. Sling Shot Extreme testinde 2.698 ve Vulkan grafik API'sini kullanarak 2.502 puan alıyor. Puanlara bakıldığında Poco X3 NFC ortalamanın üzerinde görünse de oyun testlerinden de çok rahat geçiyor.

Telefon, Fortnite'ı sınıfındaki diğerlerinden daha iyi oynatıyor. Poco X3 NFC oyunu yalnızca orta grafiklerde oynamanıza izin veriyor. Ancak dinamik çözünürlük ayarı maksimuma çıkarıldığında çoğu zaman 25 fps'de yeterince mutlu edecek bir şekilde çalışıyor. Bu durumda oyun mükemmel gibi gelmese de Fortnite'ın birçok uygun fiyatlı cihazın çalıştıramadığı en zorlu Android oyunları arasında olduğu düşünüldüğü zaman oyunun açılıyor olması sevindiriyor. Poco X3 NFC’yi diğer bir popüler oyun olan PUBG ile de test ettik. Orta ayarlarda 60 fps’de düzenli çalışan oyun, HDR görüntü ayarında 20-25 fps arasında çalışıyor. Aynı fiyatlardaki başka marka telefonları düşününce Poco X3 NFC gayet iyi bir performans gösteriyor.

Telefon bütün bu performansı 120Hz ekranda ve stereo hoparlörler ile veriyor. Ayrıca 240Hz ultra yüksek ekran tazeleme oranı oyun sırasında bir avantaj sağlıyor. 120Hz ekran tazeleme oranlı telefonlar ile karşılaştırıldığında bu telefonun geri bildirim hızı 4.16ms kadar düşürülmüş olması diğer markaların önüne geçmesini sağlıyor.

Bu kadar çok güç tüketen özellik telefona eklenmişken aynı şekilde pilin kapasitesi de yüksek olması gerekiyor. Xiaomi’de bizim gibi düşünmüş ki telefon içerisine 5160mAh batarya ve 33W süper hızlı şarj desteği eklemiş. Batarya kapasitesi günlük kullanımda 2 günü rahat çıkarabiliyor. Hatta Xiaomi’nin geliştirdiği pil optimizasyon ayarları ile telefon kullanımını 3 gün kullanıma zorlayabiliyorsunuz. Tabi bu dediğimiz kullanım süreleri telefonun ekran yenileme hızını 60Hz olarak kullandığınızda geçerli oluyor. Ayrıca Poco X3 NFC’de bulunan ultra pil tasarrufu modu ile yüzde 10’da olan pilinizi bir anda telefon 3 gün açık olacak şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Telefon, özellikle şarj hızı konusunda sınıfında lider. Poco X3 NFC, yakın zamana kadar yalnızca üst düzey bir telefonda görülen türden 33W şarj cihazına sahip. 5160mAh gibi büyük bir bataryayı yarım saatte %60 seviyesinde şarj edebiliyor. Yaklaşık 60-70 dakika batarya tam boştan %100 dolu hale gelebiliyor. Uygun fiyatlı bir telefon için batarya dolum süresi gerçekten muazzam. Bütün bunların yanında ayrıca telefonun ısınmasının önüne geçilebilmek için de içerisinde sıvı soğutma teknolojisine yer verilmiş.

Sonuç

Poco X3 NFC, uygun fiyatlı telefonlarda yeni bir dönem başlatacak seviyede özelliklere sahip. Özellikle telefondan oyun oynayan kullanıcıların cüzdanlarından bir hayli yüksek paraları çıkarmaları gerekirken bu telefon ile uygun fiyatlı oyuncu telefonu da olabileceği kanıtlanıyor. Fortnite, PUBG ve ARK: Survival Evolved gibi GPU’yu yoran oyunları oynamak için sınıfının şu anda en iyisi Poco X3 NFC. Bu fiyattaki çoğu telefonun sahip olmadığı güce, ayrıca iyi stereo hoparlörlere ve devasa bir ekrana sahip.

Bu telefon oyun oynamak dışında günlük kullanımda bataryası tüm gün süren bir telefon arayanlar için de iyi bir seçim olacaktır. Telefon, 5160mAh büyüklüğünde bir bataryaya ve 120Hz ekranı ile bu sınıftaki birçok telefondan daha mükemmel pil ömrü sunuyor. Bütün bu özelliklerinin yanında modern bir tasarım sunan Poco X3 NFC, kamera performansı ve birçok ekstra özelliği ile Türkiye’de 3500-3700 lira arasında satın alınabiliyor. Telefon bütçenizi korurken bir amiral gemisi kullanıyormuş hissine da kapılmamıza yol açıyor. Xiaomi’nin yaptığı bu atılım umarım diğer markalar için bir örnek olur.

Teknik Özellikler

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 732G / 4. Nesil Qualcomm AI Motor

GPU: Adreno 618

Depolama ve RAM: 64GB / 128GB – 6GB LPDDR4X

Ekran: 6.67 inç / 120Hz yenileme hızı / Corning Gorilla Glass 5

Pil ve Şarj: 5160mAh / 33W hızlı şarj

Ana Kamera: 64MP, f/1.89 Yapay zeka destekli ana kamera / 13MP, f/2.2 Ultra geniş açılı kamera / 2MP, f/2.4 Makro kamera / 2MP, f/2.4 Derinlik sensörü.

Ön Kamera: 20MP, f/2.2 Yapay zeka destekli kamera

Ekstra Özellikler: 256GB'ye kadar yükseltilebilir depolama alanı / Çift SIM / Bluetooth 5.1 Destekli / NFC / Yana monteli parmak izi sensörü / Yapay zeka destekli yüz ile kilit Açma / Çift stereo hoparlör / 3.5mm kulaklık jakı / Yakınlık sensörü / Ortam ışığı sensörü / İvmeölçer / Jiroskop / Elektronik pusula / Doğrusal motor / Kızılötesi