Üst düzey oyuncu klavyesi: Logitech G513 Carbon (GX Blue)

Logitech G513 Carbon daha önce piyasaya çıkmış G413’ün oyuncular tarafından beğenilen tasarım özelliklerini alıp üzerine yeni tasarım detayları eklenerek oluşturulmuş bir ürün. Hatta ilk bakışta G413 çok benzeyen bir tasarıma sahip olduğu görülse de daha dikkatli bakınca farklı bir ürün olduğu anlaşılıyor. G513 Carbon’da en belirgin tasarım farklılığı RGB ışıklandırmada kendisini belli ediyor. Logitech G513 Carbon artık 16.8 milyon renk destekleyen RGB aydınlatmaya sahip. RGB aydınlatma Logitech G Hub yazılımı ile kontrol edilebiliyor. Böylelikle klavye üzerinde kendi renk uyumunuzu yakalayabiliyorsunuz.

Ürünün görünüşü ve dokunulda bıraktığı hissiyat üst düzey bir oyuncu klavyesi olduğunu resmen kanıtlıyor. G513 Carbon gövdesinde tasarım materyalleri olarak uçak sınıfı 5052 alüminyum-magnezyum kullanılmış. Logitech oyuncu ekipmanlarında sıkça başvurduğu tasarım şekli olan agresif yapıda bir tasarıma gidilmiş.

G513 Carbon kutu içerisinden hafızalı köpükten yapılma bir bilek desteği de verilmekte. Klavyeden bağımsız olarak da konumlandırılabilen bu destek aparatı altında bulunan kaymaz yüzeyler sayesinde koyulan yerde yapıştırılmış gibi sabit kalıyor. Başka marka klavyelerde bulunan desteklere oranla kaliteli bir malzemeden yapılmış olmasına rağmen kullanıcılar için rahatsız edici bulunabilir. Fakat çıkarılabilmesi sayesinde rahatsız bulan kullanıcılar bu desteği kullanma zorunluluğu bulunmuyor.

Ayrıca G513 Carbon kutu içerisinden tuş çıkarma aparatının yanı sırave 1’den 5’e kadar nümerik tuşlar yedek olarak çıkıyor. Yedek tuşlar daha kavisli bir yapıya sahip. Böylelikle kullanım alışkanlığına uygun olarak bu tuşlar istenildiği şekilde takılıp çıkartılabiliyor.G513 Carbonsahip. Ürünün. USB çıkışa sahip. Klavyenin iki USB çıkışı var. Böylelikle üzerindeki USB girişi yüksek hızda port olarak kullanılabiliyor. Klavye kablosu çok sert bir yapıda. Bu da uzun kullanımda kabloyla alakalı sorun çıkarmayacak gibi duruyor.

Teknik Özellikler

Logitech G513 Carbon’un en belirgin özelliklerinden biri 300’den fazla oyuna destek veren Lightsync özelliği. Oyun desteğinin sayısı G Hub yazılımı sayesinde sürekli artmakta. Mesela 25 Eylül’de piyasada olan Mafia 1 Definitive Edition G513 Carbon ile tam uyumlu olarak çalışıyor.

Logitech G513 Carbon sadece oyunlarla senkron olmuyor. Lightsync sayesinden G502 Wireless oyuncu faresi ve G560 oyun hoparlörü gibi birçok Logitech Gaming ürünleri ile senkron olabiliyor.

G513 Carbon klavye tuşlarında GX Blue anahtarı kullanıyor. GX Blue anahtarların en belirgin özelliklerden biri daha gürüntülü çalışarak mekanik klavye kullanma hissini en yüksek seviyede yaşamaya olanak sağlaması. Her klavye tuşuna tıklandığında dolu dolu geri bildirim almak kullanıcıya klavye kullanımının zevkini ekstra yaşatıyor. Eğer klavye kullanımında gürüntü sevmiyorsanız bu klavyeden uzak durmanız gerekiyor. Fakat mekanik klavye hissinin sonuna kadar hissetmeliyim diyorsanız Logitech G513 Carbon tam size göre bir klavye olacaktır.

Türkçe Q tuş dizilişi ile gelen klavyede aynı anda 26 tuşa basılabiliyor. Böylece Ghosting problemi imkansız hale geliyor. G513 Carbon’un mekanik anahtarları 2 milimetre hareket seçme mesafesine ve 4,0 milimetre toplam hareket mesafesine sahip. İşlem için ise 50 gram kuvvete ihtiyaç duyuyor. GX Blue anahtarlar Romer-G'ler kadar hızlı olmamalarına rağmen yazı yazma işlerine onlardan daha yatkınlar.

Oyun sırasında yanlışlıkla Windows tuşuna basıp oyundan çıkmayı önlemek için FN+F8 tuşu ile geçiş yapabileceğiniz oyun modu bulunuyor. Ayrıca Logitech Gaming Software yazılımını kullanarak ek tuşlar devre dışı bırakabiliyor ve ayarlanan RGB profili klavyenin yerleşik hafızası sayesinde götürülen her yerde kullanılabiliyor. Logitech G Hub yazılımı sayesinde de FN alt komutları istenilen şekilde yapılandırılabiliyor. Bu sayede oyundan çıkıp, Logitech yazılımına girip ayar yapmak yerine kısayollar sayesinde oyun sırasında da ayarladığınız komutları devreye sokabilirsiniz.

Sonuç

Logitech G513 Carbon, mekanik klavye hissiyatını oyunculara hem ses hem de dokunarak derinlemesine veren, yetenekli ve başarılı bir üst düzey oyuncu klavyesi. Özellikle Lightsync sayesinden oyunlarla otomatik senkron olması, ekstra ayar yapmadan da oyunlarda daha eğlenceli dakikalar geçirmenize olanak sağlıyor. Bu klavye kullanılırken tek yapılması gereken ince ayarları Logitech’e bırakarak klavyenin sadece tadını çıkarmak. Ülkemizde 1000-1200 lira arasında satışı bulunan klavye pahalı gibi görünse de verilen paranın karşılığını satın aldığınızı hissetiriyor.