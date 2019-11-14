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  3. Uranüs'ün en net fotoğrafı yakalandı

Uranüs'ün en net fotoğrafı yakalandı

Uranüs'ün en net fotoğrafı yakalandı

Güneşe yakınlık sıralamasına göre 7. sırada bulunan Uranüs gezegeninin yeni bir görüntüsü paylaşıldı.

Hubble Uzay Teleskobu tarafından yakalanan ve NASA tarafından paylaşılan Uranüs’ün yeni görüntüsü, gezegenin dönme hareketini benzersiz bir biçimde ortaya koydu.

Bilim ve Gelecek tarafından aktarılan habere göre, NASA tarafından paylaşılan fotoğrafta, Uranüs’teki fırtınalar görülüyor.

Bu fırtına, bu dev buzul gezegeni üzerindeki mevsimsel değişikliklere bağlı olarak gözlenen atmosferik akışlara yanıt olarak oluşuyor.


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