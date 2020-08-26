Uragun'un bol aksiyonlu demosu yayınlandı

Son birkaç senedir bağımsız geliştiricilerin yaptığı oyunların ödüller alıp AAA oyunlarla yarışabilir hale gelmesi oyun severlerin beklentilerinin bağımsız oyunlara kaymasına neden oldu. Bağımsız yapımcıların özellikle rogue tarzı ilerlemeye dayalı oyunlarla başarı sağlamaları Polonya merkezli yapımcı olan Kool2Play için de bir ilham kaynağı oldu.

Bağımsız bir oyun geliştiricisi olan Kool2Play’de, Uragun isimli oyunuyla adından söz ettirmek isteyen yapımcılar arasına girmek istiyor. Yakın zamanda duyurmasının ardından şimdi de oyunun demosunu Steam üzerinden oyuncuların beğenisine sunuldu. Tepeden görünümlü bir rogue tarzı oyun olan Uragun, güçlü bir Mech’i kontrol ederek insanlığın yok olmasını isteyen yapay bir zekaya karşı mücadeleyi anlatıyor. Fakat demo sürümünde rogue özellikleri kullanılamıyor.

Bu demo oyuncular için oyunun temel mekaniklerini tanımak, devasa ve cazip cephaneliği (yerçekimi topu dahil) denemek ve hepsinden önemlisi düşman yapay zekasından Barselona limanını geri alma fırsatı tanıyor.

2020'de Steam için Erken Erişim'e girecek olan Uragun'un konsol sürümü 2021'de yayınlanacak. Demo https://store.steampowered.com/app/724000/Uragun/ linkinden indirilip oynanabiliyor.