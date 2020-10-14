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  • Ukrayna'daki tatbikata damga vurdular: SİHA ile MAM-L hedefleri başarıyla imha etti
14 Ekim 2020 Çarşamba 15:41 | Son Güncelleme:

Ukrayna'daki tatbikata damga vurdular: SİHA ile MAM-L hedefleri başarıyla imha etti

Ukrayna'daki tatbikata damga vurdular: SİHA ile MAM-L hedefleri başarıyla imha etti

Ukrayna'da gerçekleştirilen Ortak Çabalar-2020 tatbikatına Bayraktar TB2 SİHA ile Roketsan Mini Akıllı Mühimmat MAM-L damga vurdu.

Baykar tarafından Ukrayna Hava Kuvvetleri’ne ihraç edilen Bayraktar TB2 SİHA ile Roketsan Mini Akıllı Mühimmat MAM-L  Ortak Çabalar-2020 tatbikatına damga vurdu.

Star.com.tr'de yer alan habere göre Bayraktar TB2 SİHA ve Roketsan Mini Akıllı Mühimmat MAM-L Ukrayna’da gerçekleştirilen Ortak Çabalar-2020 tatbikatında belirlenen hedefleri başarıyla imha etti.

"BU GURUR VE MUTLULUK HEPİMİZİN"

Roketsan'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Baykar tarafından Ukrayna Hava Kuvvetleri’ne ihraç edilen Bayraktar TB2 Silahlı İnsansız Hava Aracı ile Roketsan Mini Akıllı Mühimmat MAM-L, Ukrayna’da gerçekleştirilen Ortak Çabalar-2020 tatbikatında üstün başarı sağladı.

Tatbikat sırasında Bayraktar TB2’den ateşlenen 7 adet MAM-L'mizin tamamı, belirlenen hedeflerin hepsini başarıyla imha etmeyi başardı. Bu gurur ve mutluluk hepimizin!

Konuyla ilgili açıklama yapan BAYKAR ise "Kanatlarımızdaki yük, Türk mühendis ve teknisyeninin emeği, alın teri! Bu başarı hepimizin! Bu başarı Milletimizin!" diye yazdı.

<p>Editör:</p><p class=''><a href='mailto:ayse.tunali@turkmedya.com.tr'>ayse.tunali@turkmedya

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