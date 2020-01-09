Twitter'ın yeni özelliği sayesinde hesabınızı gizlemeye gerek kalmayacak

Dünyada en çok kullanılan sosyal medya platformlarından birisi olan Twitter, milyonlarca kullanıcıya sahip ve ne yazık ki bu kullanıcıların hepsi iyi niyetli insanlar değil. Platformu kullanarak insanları rahatsız eden birçok kişi de bulunuyor.

Bunun önüne geçmek isteyen Twitter ise bu konuda çeşitli önlemler alıyor ve her geçen gün bu önlemlerin sayısını biraz daha artırıyor. Sosyal medya platformunun bu konu için bir özellik üzerinde daha çalışıyor. Platform, yeni özellikle birlikte kimlerin attığınız tweetlere dahil olup olamayacağını belirleyebilmenizi sağlayacak.

HESABINIZI GİZLEMEYE GEREK KALMAYACAK

Yeni özellikle birlikte tweetlerinize cevap verebilecek kişileri sadece takip ettikleriniz ya da sohbet ettikleriniz şeklinde sınırlandırabileceksiniz. Bunlara ek olarak kimsenin tweetinize yorum atmaması gibi bir seçeneği de kullanabileceksiniz. Yani bundan sonra sizleri rahatsız edebilecek kişilerden kaçınmak için hesabınızı gizli seçeneğine almanıza gerek kalmayacak. Bu yeni kontrol seçeneklerinin 2020 içerisinde kullanıcılara sunulması bekleniyor.

Bunların haricinde platforma eklenecek farklı özellikler de bulunuyor. Twitter’ın test uygulamasında yer alan sohbet görünümü ve tartışma arayüzü de ana uygulamada kullanılabilir hale gelecek. Ayrıca listeler kısmında da bazı geliştirmeler yapılacak.

Sosyal medya platformunun aldığı bu güvenlik önlemleri taciz içeren cevapları tamamen önleyemeyecek ve mesaj kutunuz herkese açıksa rahatsız edici mesajlarla baş etmek durumunda kalmaya devam edebileceksiniz. Yine de getirilen bu özellikler belli güvenlik önlemleri almanızı da kolaylaştırmış olacak.

(webtekno)