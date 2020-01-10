Twitter'dan trollerle savaş hamlesi

Ürün yönetimi sorumlusu Suzanne Xie, dört farklı seçenek sunulacağını açıkladı. Herkesin yanıtlayabileceği paylaşımlar için “Global” (Küresel), sadece takip edilen veya etiketlenen kişilerin karşılık verebileceği paylaşımlar için ise “Group” (Grup) seçeneği mevcut. Sadece bir konuşma içindeki kişilerin yanıtlayabileceği tweet’ler “Panel”, kimsenin yanıt veremeyeceği tweet’ler ise “Statement” (Açıklama) olacak.