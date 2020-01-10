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  3. Twitter'dan trollerle savaş hamlesi

Twitter'dan trollerle savaş hamlesi

Twitter'dan trollerle savaş hamlesi

Twitter, tweetlere yanıtları sınırlamak ve trollerin önüne geçmek amacıyla yeni bir özellik getiriyor.

Ürün yönetimi sorumlusu Suzanne Xie, dört farklı seçenek sunulacağını açıkladı. Herkesin yanıtlayabileceği paylaşımlar için “Global” (Küresel), sadece takip edilen veya etiketlenen kişilerin karşılık verebileceği paylaşımlar için ise “Group” (Grup) seçeneği mevcut. Sadece bir konuşma içindeki kişilerin yanıtlayabileceği tweet’ler “Panel”, kimsenin yanıt veremeyeceği tweet’ler ise “Statement” (Açıklama) olacak.


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