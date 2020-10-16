Twitter'dan erişim sorunu hakkında açıklama

Temmuz ayında gerçekleşen hack girişiminden sonra Twitter’da yeniden bir erişim sorunu yaşanması, akıllara yine bir hack saldırısı ihtimalini getirdi.

Ntv'nin aktardığı habere göre, Twitter, açıklama ile hack girişimine dair bir ize rastlanılmadığı, sorunun Twitter’ın kendisinden kaynaklandığını duyurdu.

Mikro blog sitesinden yapılan açıklamaya göre söz konusu sorunlar, Twitter’ın sistemlerinde yanlışlıkla gerçekleştirdiği bir değişiklikten kaynaklandı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Son erişim sorunu, dahili sistemlerimizde yanlışlıkla gerçekleştirdiğimiz bir değişiklikten kaynaklandı.”