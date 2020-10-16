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16 Ekim 2020 Cuma 14:57 | Son Güncelleme:

Twitter'dan erişim sorunu hakkında açıklama

Twitter'dan erişim sorunu hakkında açıklama

Sosyal medya devi Twitter, gece saatlerinde dünya çapında erişim sorunu yaşaması ardından konuyla ilgili açıklama yaptı.

Temmuz ayında gerçekleşen hack girişiminden sonra Twitter’da yeniden bir erişim sorunu yaşanması, akıllara yine bir hack saldırısı ihtimalini getirdi.

Ntv'nin aktardığı habere göreTwitter, açıklama ile hack girişimine dair bir ize rastlanılmadığı, sorunun Twitter’ın kendisinden kaynaklandığını duyurdu.

Mikro blog sitesinden yapılan açıklamaya göre söz konusu sorunlar, Twitter’ın sistemlerinde yanlışlıkla gerçekleştirdiği bir değişiklikten kaynaklandı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Son erişim sorunu, dahili sistemlerimizde yanlışlıkla gerçekleştirdiğimiz bir değişiklikten kaynaklandı.”

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