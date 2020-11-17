Twitter'a "hacker" koruma: İşte o isim Zatko

Twitter yaz aylarında yaşadığı yüksek profilli siber saldırının ardından güvenlik şefliğine önemli bir ismi getirdi. En önemli “beyaz hacker”lardan biri olarak tanınan ve önemli görevler üstlenen Peiter “Mudge” Zatko, mikro blog servisinin güvenlik şefliğine getirildi.

Aksam.com.tr'nin CNBC'den aktardığı habere göre, Zatko görevi 45 ila 60 günlük bir değerlendirme sürecinin ardından devralacak. Zatko bu süreçte Twitter’ın mevcut önlem ve uygulamalarını inceleyecek. Tecrübeli güvenlik uzmanı, doğrudan Twitter CEO’su Jack Dorsey’e bağlı olarak çalışacak.

ZATKO KİMDİR?

Zatko, Google’ın gelişmiş teknolojiler ve projeler grubunda güvenlik araştırmaları gerçekleştirmişti. Amerikan ordusuna bağlı DARPA’da görev yapan Zatko, pek çok programın sorumluluğunu üstlenmişti. ABD Savunma Bakanlığı için siber güvenlik çerçevesi de oluşturan Zatko, son olarak elektronik ödeme servisi Stripe’ta baş güvenlik sorumlusu olarak görev yapmıştı.

Zatko; değerlendirme sürecinde bilgi güvenliği, fiziksel güvenlik, site ve platform bütünlüğü gibi konular üzerine yoğunlaşacağını dile getirdi. Yeni güvenlik şefi, Twitter platformdaki açık diyalogların iyileştirilmesi için de çalışacağını altını çizdi. Zatko, bu süreçte bazı olağan dışı yaklaşımları uygulayabileceğini de şimdiden açıkladı.