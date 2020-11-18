Twitter'a da hikaye özelliği geldi: 'Fleets' kullanıma sunuldu

Twitter, paylaşıldıktan sonra 24 saat içinde kaybolan yeni özelliği 'fleets' i kullanıma sundu. Şirketten yapılan açıklamaya göre bu özellikle tweetlerin kalıcı olmasından dolayı fikirlerini paylaşmakta baskı hisseden kullanıcıların, rahatlaması hedefleniyor.

Snapchat ile hayatımıza giren hikayeler özelliği sosyal medya uygulamaları arasında yaygınlaşmaya devam ediyor. Daha önce Instagram, Facebook, Whatsapp gibi uygulamalara eklenen özellik çok rağbet görmüştü.

Mikro blog platformu Twitter'da hikayelere çok benzeyen 'fleets' özelliğini bugün itibariyle kullanıma sundu. Twitter'daki resmi sayfasından yeni özelliği kullanıcılarıyla paylaşan şirket, özelliğin bugünden itibaren küresel olarak kullanılabileceğini duyurdu.

Daha önce Brezilya, İtalya, Hindistan gibi bir kaç ülkede test ettiği 'Fleets' isimli geçici tweet özelliği kullanıcıların 24 saat sonra kaybolan tweet’ler atmasını sağlayacak.

Tasarım direktörü Joshua Harris ve ürün müdürü Sam Haveson bir blog gönderisinde, "Bazılarınız tweetlerin halka açık ve kalıcı olduğu için rahatsız edici olduğunu ve retweet ve beğeni toplamak için çok fazla baskı yarattığını söylüyordunuz. Fleets ise bir gün sonra gözden kaybolduğu için, insanların kişisel ve gündelik düşüncelerini paylaşırken kendilerini daha rahat hissetmelerine yardımcı oldu" dedi.

Kullanıclar 'fleets' özelliğini kullanarak fotoğraf, video ve metin paylaşabilecek. Kullanıcıların paylaştığı bu hikayeler, Twtiter'da kullanıcıların ana sayfasının üst kısmında ve gönderenin profilinde yer alacak.