Twitter'da yeni dönem başlıyor! Artık herkes yorum yapamayacak...

2006 yılında Jack Dorsey tarafından Kaliforniya’da kurulan Twitter her geçen gün popülaritesini artırıyor. Son zamanlarda dünya genelinde uygulanan karantina sürecinde daha fazla kullanıcının yoğun olarak kullandığı sosyal medya ağı yeni bir özelliği test ediyor. Bu yeni özelliğe göre tweetlerinize kaç kişinin yanıt verebileceğini yani mention atabileceğini kontrol edebileceksiniz.



YALNIZCA TAKİP ETTİKLERİNİZ YANIT VEREBİLECEK

Eğer beta kullanıcısıysanız ve testin bir parçasıysanız, bir tweet oluşturduğunuzda herkesten, takip ettiğiniz kişilerden veya yalnızca sizin bahsettiğiniz kişilerden yanıtlara izin verip vermeyeceğinizi seçebileceksiniz. Yani attığınız tweetlere yalnıza sizin izin verdiğiniz kullanıcılar yanıt verebilecek.

Twitter, Android, iOS ve web uygulamasında “yalnızca sınırlı bir grup insanın” yanıtları kısıtlama testinin bir parçası olduğunu söylüyor. Tweetlerinize kimlerin yanıt verebileceğini sınırlamak, platformda kötüye kullanımın ve tacizin önlenmesine yardımcı olabilir. Sınırlı sayıda kişiye yanıt vererek, teoride, trollerin konuşmaya girme riski olmadan seçtiğiniz insanlarla daha düşünceli ve odaklanmış görüşmeler yapabilirsiniz.

Twitter, son aylarda, platformdaki sohbetleri iyileştirme çabasıyla, yanıtları gizlemenize ve dişli sohbetler için yeni bir arayüzü test etmenize izin vermek gibi bir dizi yeni özellik uyguladı.

Testing, testing...



A new way to have a convo with exactly who you want. We’re starting with a small % globally, so keep your out to see it in action. pic.twitter.com/pV53mvjAVT