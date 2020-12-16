Twitter, Periscope'u kapatıyor

Twitter’ın paylaştığı bir blog gönderisinde platform, Periscope mobil uygulamalarının Mart 2021’e kadar kullanımdan kaldırılacağını açıkladı.

Haber7'de yer alan habere göre; şirket gönderide, “Gerçek şu ki Periscope uygulaması sürdürülemez bir bakım modunda ve bir süredir öyle. Geçtiğimiz birkaç yılda, kullanımın azaldığını gördük ve uygulamayı destekleme maliyetinin zamanla artmaya devam edeceğini biliyoruz. Platform, 2020’de meydana gelen ve tüm dünyayı etkileyen Covid-19 salgınının getirdiği şeyler yüzünden başka şeylerle meşgul." ifadelerini kullandı.

Platform, 2020 garip bir yıl olmasa Periscope duyurusunu daha önce yapacaklarını belirtti.

ŞİMDİDEN YAVAŞLATILDI

Periscope Mart ayına kadar tamamen kapatılmayacak olsa da şirket, bugün kullanıma sunulan uygulamaların en son güncellemesinden başlayarak yeni hesap kayıtlarını zaten engelliyor. Kullanıcılar, gelecek yıl uygulama kapatılmadan önce hem Periscope videolarını hem de verilerini içeren bir arşivi indirme şansına sahip olacak.

2015'TE SATIN ALINMIŞTI

Twitter, Periscope’u Mart 2015’te, hizmet henüz piyasaya sürülmeden önce, canlı yayının en parlak döneminde satın aldı. Periscope, Twitter’ın hatırı sayılır sosyal varlığının arkasındaki tüm gücüyle o ayın sonunda piyasaya sürülecekti. Ancak Periscope’un o zamanki tüm popülaritesi karşısında, diğer canlı yayın hizmetlerinin – Twitch’in juggernaut’u gibi – yakaladığı başarıyı yakalaması beklenmedi.