Twitter hikaye ekleme özelliği Fleets geldi! Twitter Fleets nedir, nasıl kullanılır?

Son yılların en çok kullanılan sosyal medya özelliği hikaye ya da diğer adıyla story Twitter’a da geldi. Snapchat ile başlayan ve daha sonra Instagram, WhatsApp, Facebook, ve YouTube gibi platformlara da gelen hikaye özeeliği Twitter fleets olarak milyonlarca kişinin kullanımına sunuldu. Twitter fleets özelliği ile 24 saat sonra silinecek hikayeler paylaşılabilecek. Peki, Twitter fleets nedir? Twitter story özelliği nasıl kullanılır? İşte Twitter hikaye ekleme detayları...



TWİTTER HİKAYE EKLEME ÖZELLİĞİ FLEETS NEDİR?

Twitter, Snapchat uygulaması ile başlayan ve daha sonra Instagram, WhatsApp ve Facebook ile popülerliğini artıran “story” özelliğini kullanıcılara sundu. Twitter hikaye özelliği ile beraber 24 saat sonra silinecek fleets ya da Türkçe adıyla filolar paylaşılacak. Kullanıcılar Twitter mobil uygulamasını açtıktan sonra sol üst kısımda bulunan hikaye ekleme ya da izleme seçeneği ile bu özelliği kullanabilecekler.

TWİTTER HİKAYE (STORY) NASIL KULLANILIR?

Twitter’ın mobil uygulamasını açtıktan sonra ekranın sol üst kısmında yeni gelen hikaye özelliği göze çarpıyor. Orada yazan “Ekle” yazısına tıklayarak 24 saat sonra silinecek hikayeler paylaşılabiliyor. Twitter hikaye ekleme kısmında metin, fotoğraf ya da videolar atabilirsiniz. Böylece sizi takip eden kişiler ya da profiliniz herkese açıksa tüm Twitter kullanıcıları hikayeleriniz izleyebilecek.