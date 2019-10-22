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  3. Twitter çöktü mü? 2019 Twitter neden çöktü?

Twitter çöktü mü? 2019 Twitter neden çöktü?

Twitter çöktü mü" 2019 Twitter neden çöktü"

“Twitter çöktü mü?” sorusu araştırılıyor. Neden tweet atılamıyor, Tweetdeck çöktü mü? Sosyal paylaşım ağları vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Bu ağlara erişim sıkıntısı yaşanması ile kullanıcıları olumsuz etkiliyor

“Twitter çöktü mü?” sorusu araştırılıyor. Neden tweet atılamıyor, Tweetdeck çöktü mü? Sosyal paylaşım ağları vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Bu ağlara erişim sıkıntısı yaşanması ile kullanıcıları olumsuz etkiliyor.

TWİTTER ÇÖKTÜ MÜ?

 Kullanıcılar Twitter’a erişim sağlayamıyor. twitter.com adresine giriş yapıldığında “Bir hata oluştu, yeniden dene.” mesajı çıkıyor. Henüz konu ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

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