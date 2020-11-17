Twitter CEO'su Jack'ten sansür itirafı: Biden'ın aleyhindeki haberi engellemek hataydı

ABD'nin seçilmiş başkanı Joe Biden ve oğlu Hunter Biden ile ilgili olumsuz haberlerin platform üzerinden yayılmasını engelleyen Twitter'dan sansür itirafı geldi.

Twitter CEO'su Jack Dorsey, New York Post gazetesinin Biden ailesinin aleyhine olan bir haberinin platform üzerinden yayılmasını engellemelerinin "hata" olduğunu söyledi.

New York Post gazetesine ait resmi hesabın kilitlenmesinin de bir hata olduğunu belirten Jack Dorsey, hesap üzerindeki engelin kaldırılması için ilgili haberin Tweet paylaşımının silinmesi gerektiğini belirtmişti.

NE OLMUŞTU?

New York Post gazetesinin 14 Ekim 2020’de yayımladığı haberde, Joe Biden’ın Başkan Yardımcılığı yaptığı dönemde, oğlu Hunter Biden’ın Ukrayna menşeli enerji firmasıyla ilişkilerine müdahil olduğu ve bu firmayı soruşturan başsavcıyı görevden almaları için Ukrayna’ya baskı yaptığı iddia edilmişti.

E-postalarda, Hunter Biden’ın aylık 50 bin dolar maaşla yönetim kurulu üyesi olduğu Burisma’nın yönetim kurulunda bulunan Vadym Pozharskyi’nin Mayıs 2014’teki bir e-postasında, Hunter Biden’a “Etkinizi, şirketimizin yararına nasıl kullanabilirsiniz?” diye sorduğu ortaya çıkmıştı.

Pozharskyi’nin, 17 Nisan 2015’te Hunter Biden’a gönderdiği e-postada, Joe Biden ile tanıştığını anlattığı öne sürülmüştü. Bundan bir süre sonra da Biden’ın Burisma’yı soruşturmak isteyen başsavcıyı görevden aldırdığı ileri sürülmüştü.