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  3. TUSAŞ paylaştı... Bahar Kalkanı Harekatı'nda ANKA'lar görevde! 'Bu daha başlangıç'

TUSAŞ paylaştı... Bahar Kalkanı Harekatı'nda ANKA'lar görevde! 'Bu daha başlangıç'

TUSAŞ paylaştı... Bahar Kalkanı Harekatı'nda ANKA'lar görevde! 'Bu daha başlangıç'

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, Suriye'nin İdlib kentinde başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında ANKA ve SİHA'ların aktif rol aldığını belirti.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından, “Mühendislerimiz ve teknisyenlerimiz ile gece gündüz çalıştık. ANKA’larımız ile bu daha başlangıç” paylaşımını yaptı. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, sosyal paylaşım sitesinden bir de İdlib rejim unsurlarına ait hedeflerin vurulduğu video paylaştı.

Bahar Kalkanı Harekatı'nda ANKA'lar görevde


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