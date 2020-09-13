TUSAŞ milli hava araçlarını çocuklarla buluşturdu

Türkiye'ye milli hava araçları kazandırmak için yoğun çalışma yürüten Türk Havacılık ve Uzay Sanayi (TUSAŞ), yayımladığı kitaplarla çocukların teknolojiye ilgisini de artırmaya çabalıyor.

AA'nın aktardığı bilgiye göre, havacılık sanayisinde Türkiye'nin lider şirketi TUSAŞ, en gelişmiş hava araçlarını güvenlik güçlerinin kullanımına sunmak için faaliyetlerini sürdürüyor. Şirket bu çalışmalar sonunda ortaya çıkan araç ve teknolojilerin geniş toplum kesimlerine tanıtılması ve milli teknolojilere farkındalığın artırılması için de çeşitli sosyal aktiviteler gerçekleştiriyor.

Özel günlerde kapılarını her yaştan misafirlerine açan, sosyal medya hesaplarından canlı gösteri uçuşları paylaşan TUSAŞ, bir yanda da farklı yaş gruplarına özel kitaplar yayımlıyor.

Yayım faaliyetlerinde çocuklara özel bir önem veriliyor. Çocukların havacılığa ilgisini artırmak, milli teknolojileri tanıtmak için ilk olarak Yeni Nesil Temel Eğitim Uçağı Hürkuş'u konu alan öykü kitapları yayımlayan TUSAŞ, bunlara insansız hava aracı Anka, genel maksat helikopteri Gökbey ve uydu sistemleri kitaplarını ekledi.

ÖYKÜLERİN KAHRAMANLARI MİLLİ SİSTEMLER

Anka ve Minik Dostları kitabı, sahiplendikleri Yumak isimli kediyi kaybeden bir grup çocuğun Hürkuş ve Anka'dan yardım istemesi üzerine gelişen olayları anlatıyor. Yumak ile ilgili bilgileri alan Anka, gelişmiş kamera sistemiyle kediyi aramaya koyulurken, çocuklar da tablet ve telefonlarla Anka'nın kamerasına bağlanıp, onun gördüklerini izliyor, aynı zamanda telsiz sayesinde onunla konuşabiliyorlar. İlerleyen aşamalarda Gökbey de öyküye dahil oluyor.

Gökbey ve Minik Dostları kitabında ise okula giderken servis araçları bozulan ve yolda kalan çocukların yardımına Gökbey koşuyor. Gökbey bu macerada çocuklarla birlikte yaralı bir ördeği de veterinere ulaştırıyor.

Uzay Sistemleri ve Minik Dostları kitabı, yaz kampındaki bir grup çocuğun başından geçenleri anlatıyor. Uzaya taşan bu macerada çocuklara, Small GEO, Türksat-6A haberleşme, Göktürk-1 ve Göktürk-2 yer gözlem ve keşif uyduları eşlik ediyor.

Çocuklar tüm bu macera boyunca Anka, Gökbey ve uydu sistemlerini yakından tanıma fırsatı buluyorlar.